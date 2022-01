Kate Middleton, la sua crema anti-rughe costa meno di 12 euro

Kate Middleton, i look di 10 anni fa che indossa ancora

Kate Middleton ha compiuto 40 anni, è nata il 9 gennaio 1982, e ha un viso perfetto. Il suo segreto di bellezza quotidiano è una crema idratante, acquistabile al supermercato, e online a meno di 12 euro, che la Duchessa utilizza da almeno 10 anni. Non vi ha rinunciato nemmeno per il giorno del suo matrimonio.

Kate Middleton, la crema anti-rughe e idratante in offerta

L’aspetto fresco e giovanile della 40enne Kate Middleton non ha nulla di miracoloso, ma è frutto di un’attenta cura della pelle per la quale però la Duchessa di Cambridge non spende cifre esorbitanti. Almeno stando alle indiscrezioni trapelate da alcuni membri del suo staff che si occupano del trucco e del parrucco della moglie di William.

Se per le occasioni speciali, come le serate di gala o gli eventi di Stato, Kate usa un siero al botox naturale che per qualche ora rimpolpa la pelle, eliminando ogni imperfezione, per la sua beauty routine quotidiana non manca mai di applicare una delle più diffuse creme idratanti.

Si tratta della Nivea Q10 Plus che ha il vantaggio di avere tre effetti in un unico prodotto. Infatti, idrata, elimina le rughe e uniforma il colore dell’epidermide. In più contiene un fattore di protezione solare 15. Il prodotto è in vendita anche online con un’offerta speciale a soli 11,92 euro.

Kate Middleton, la Nivea che usa da almeno 10 anni

Kate fa uso di questa crema idratante da anni. Pare che l’abbia utilizzata anche il giorno del suo matrimonio, 10 anni fa, il 29 aprile 2011, stando alle indiscrezioni riportate da MyLondon. Lady Middleton la stese sul viso come base del trucco che si fece da sé, senza l’aiuto di alcun make up artist.

Prima delle nozze Kate è stata addirittura fotografata mentre ne acquistava un barattolo in un negozio vicino alla casa dei suoi genitori. All’epoca un testimone dei fatti raccontò a Marie Claire: “Kate sembrava una cliente qualsiasi mentre al bancone acquistava la crema per 5,10 sterline. È stato solo dopo una seconda occhiata che ho realizzato chi fosse”.

D’altro canto, anche da Duchessa di Cambridge, è stata spesso sorpresa a fare shopping nei grandi magazzini, specialmente quando si trova nella sua casa in campagna nel Norfolk.

Nel beauty di Kate non manca anche un correttore anti-occhiaie che cancella miracolosamente le ombre sotto gli occhi e fa sparire le borse, inevitabili con la vita piena di impegni della Duchessa e tre figli piccoli cui badare.