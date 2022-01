Kate Middleton compie 40 anni: il correttore magico che cancella le sue occhiaie

Kate Middleton, i look di 10 anni fa che indossa ancora

Kate Middleton compie 40 anni: è nata infatti il 9 gennaio 1982. Nonostante la vita frenetica tra gli impegni di Palazzo e tre figli e l’età che avanza, il viso della Duchessa di Cambridge non mostra i segni del tempo e le occhiaie che in passato qualche volta aveva mostrato sono miracolosamente scomparse, grazie a un efficace correttore da cui non si separa mai. E costa meno di 30 euro.

Kate Middleton compie 40 anni: come è cambiata

A 40 anni e nei 10 anni vissuti a Corte – ha sposato William nel 2011 – Kate Middleton si è letteralmente trasformata, diventando la perfetta erede al trono della Regina Elisabetta, naturalmente come Sovrana consorte. Sicura di sé, perfettamente padrona della scena pubblica, nel 2021 la Duchessa di Cambridge ha dato prova di sé, giocando un ruolo chiave nella Monarchia.

Ha supportato la Regina dopo la morte del Principe Filippo lo scorso aprile, ha svolto un ruolo di mediatrice tra William e Harry, ha cercato di smorzare i toni polemici dopo le accuse di Meghan Markle e consorte nei confronti della Famiglia Reale, si è avvicinata al popolo durante la pandemia con continui collegamenti in video e lanciando un concorso fotografico che ha immortalato la Gran Bretagna durante i duri mesi del primo lockdown.

Infine, è riuscita a riportare il glamour nella Casa Reale, dopo mesi di litigi e di tristezze, senza però mai essere troppo eccessiva. Come ha sottolineato al Daily Mail l’esperta di linguaggio del corpo, Judi James: “Kate sta emergendo come figura matriarcale nella Famiglia Reale, sulle orme di Elisabetta e della Regina Madre”.

A 40 anni, la metamorfosi non però solo di ruolo, ma è anche nell’aspetto. Kate fin da subito si è imposta sulla scena come trend setter e dopo 10 anni non ha perso il suo fascino, basti pensare che lo scorso dicembre il cardigan di Natale firmato Miu Miu e costato una follia è andato sold out in pochissimo tempo.

Kate Middleton, il correttore magico

Lady Middleton è senz’altro più consapevole di sé e della sua immagine. Errori fatti in gioventù come mostrare il lato B per un colpo di vento o presentarsi con delle profonde occhiaie scure in uno dei suoi primi viaggi a Corte a Singapore nel 2012 non li commette più.

Anche perché Kate ha trovato il giusto rimedio per nascondere le borse sotto gli occhi e mostrarsi sempre con uno sguardo fresco e luminoso. Secondo il magazine Kate Closet, la Duchessa fa uso di uno dei correttori più amati da make up artist, modelle e celebrità. Si tratta del pluripremiato correttore di Yves Saint Laurent, TOUCHE ÉCLAT.

L’iconica penna dorata, dotata di un pennello sottile, riesce a cancellare ogni segno e traccia di stanchezza e a sfumare le imperfezioni. Il prodotto è acquistabile anche online a meno di 30 euro.

A questo, la moglie di William ci abbina il botox organico, un siero che rimpolpa la pelle ed elimina le rughe. Per questo a 40 anni può presentarsi sul red carpet dopo una giornata di lavoro e dopo aver messo a letto i suoi tre figli, senza cedere alla stanchezza e mascherando gli inevitabili segni del tempo.