Kate Middleton, foto mai vista col golf-gioiello da 1.600 euro

Kate Middleton, i look rossi per dicembre

Kate Middleton indossa per il concerto di Natale un cardigan rosso di Miu Miu che è andato sold out in pochissimo tempo, nonostante costi 1.600 euro. E intanto il Palazzo svela una foto mai vista della Duchessa mentre addobba un abete nella abbazia di Westminster.

Ancora una volta Kate Middleton si conferma trend setter e un’efficace brand ambassador (involontaria). Le è bastato mostrarsi con un golf natalizio, per scatenare la febbre da shopping. Tutte pazze per il cardigan di Miu Miu che ormai non è più possibile acquistare.

Offerta Cardigna rosso Puoi acquistare una versione simile e low cost del golf di Kate Middleton

Kate Middleton, il cardigan di Miu Miu da 1.600 euro

Come è nel suo stile, Kate, che il 9 gennaio compirà 40 anni, ha scelto di presentarsi al tradizionale concerto di Natale con un cardigan rosso, il colore che indossa sempre a dicembre. Si tratta di un maglione bon ton, con colletto bianco, arrotondato alla Peter Pan, decorato da rose bianche con gambi neri, disposte verticalmente e da losanghe traforate e chiuso da bottoni gioiello in strass.

Il capo, firmato Miu Miu, brand del Gruppo Prada, è praticamente andato esaurito su tutti i siti di shopping online britannici, nonostante il costo da capogiro, ben 1.600 euro (1.350 sterline).

Kate Middleton, il look di Natale da 2.305 euro

Lady Middleton lo ha abbinato a un paio di pantaloni scuri a palazzo di Roland Mouret, molto eleganti, da 705 euro. Kate ha optato per un look classico e al contempo fresco, soprattutto nella scelta dei pantaloni, che le è costato 2.305 euro.

Kate Middleton, foto di Natale mai viste

Kensington Palace ha condiviso alcune foto mai viste della Duchessa di Cambridge mentre è intenta a decorare gli alberi di Natale, inviati dalla Regina dalla sua tenuta di Windsor Great Park, con fiocchi di raso rosso.

Kate appare sorridente, in perfetto spirito natalizio. Gli scatti fanno parte del grande evento che ha organizzato lo scorso 8 dicembre a cui erano presenti diversi membri della Famiglia Reale, che sarà trasmesso la vigilia di Natale su ITV. Dunque, le immagini sono una sorta di anteprima del tradizionale concerto per le Feste.

Per la prima volta l’evento non sarà trasmesso sulla BBC. La Famiglia Reale ha infatti deciso di boicottare l’emittente televisiva dopo che ha trasmesso un documentario su William e Harry, basato su notizie definite infondate da Palazzo.