Oroscopo di Kate Middleton: le caratteristiche del Capricorno

Kate Middleton è nata sotto il segno del Capricorno il 9 gennaio 1982. L’oroscopo per lei ha previsto una vita fatta di stabilità, legami affettivi solidi, responsabilità sul piano professionale che ha saputo trasformare in successo e prestigio personale e ricchezza.

Oroscopo: le caratteristiche del Capricorno

Il Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) è un segno di terra. Il suo pianeta di riferimento è Saturno, la sua pietra è l’onice. Nero, marrone e verde scuro sono i suoi colori. Asfodelo e ciclamino bianco i suoi fiori.

Secondo Virgilio Oroscopo, i nati sotto il segno del Capricorno sono seri, austeri, poco appariscenti, amano la tradizione e sono molto ambiziosi.

In amore controllano le emozioni e hanno un atteggiamento freddo, ma quando si lasciano andare svelano un insospettabile lato appassionato. In coppia hanno uno sviluppato senso del dovere e dell’impegno.

Sul lavoro puntano ad emerge, sono instancabili pur di raggiungere l’obiettivo. Carriera, lauto stipendio e posto fisso sono le mete da raggiungere.

Nel tempo libero, tutto ha un fine: quello di aumentare esperienze e conoscenze. Coltivano le frequentazioni utili e il loro motto è: il tempo è denaro.

Kate Middleton, nata sotto il segno del Capricorno

Kate Middleton incarna perfettamente le caratteristiche della donna Capricorno. Per arrivare dove è arrivata, da semplice commoner a futura Regina del Regno Unito, ha dovuto faticare, ingoiare bocconi amari e mettersi continuamente in gioco con determinazione e ambizione, senza mai retrocedere.

Soprattutto il periodo di fidanzamento con William e i primi anni a Corte dopo il matrimonio sono stati i più duri da sopportare. Quando la relazione col Principe divenne di dominio pubblico, Kate fu bersagliata dai media. Dall’essere una perfetta sconosciuta, si ritrovò a diventare la donna più chiacchierata al mondo. Lo stress era tale che fu per quello che decise a un certo punto di lasciare William. Si trattò infatti di una strategia di Palazzo per distogliere l’attenzione su di lei e quindi proteggerla.

Kate dovette poi superare l’esame della Regina Elisabetta che conquistò regalandole per il primo Natale a Palazzo un vasetto di marmellata fatta con le sue mani. Infine, fu la volta di apprendere protocolli e regole di Corte e farsi accettare tra i Reali, lei che era nata borghese.

I primi tempi furono molto difficili. I media non le perdonavano le sue origini e la dipingevano come una ragazza pigra e arrampicatrice. Ma Lady Middleton non si fece piegare. Forte, come i Capricorno, e con un innato senso del dovere, è riuscita a dimostrare a tutti di essere capace di rappresentare la Monarchia.

In pubblico, aiutata dal suo segno zodiacale, si è sempre mostrata attenta alle formalità e fredda e distaccata come vuole la Regina. In famiglia ha saputo tener testa a suo marito William, imporsi col terzo figlio e gestire al meglio i suoi doveri di Duchessa e quelli di madre di George, Charlotte e Louis. Non si è scomposta nemmeno quando a minacciare il suo ruolo è arrivata la cognata, Meghan Markle, liquidata in meno di due anni.

Oggi è da tutti riconosciuta come la degna erede di Elisabetta. Posto fisso e stipendio lauto: l’obiettivo professionale del Capricorno è stato raggiunto.