Oroscopo di George Clooney: le caratteristiche del Toro

Tra i più noti volti dello spettacolo nati sotto il segno del Toro figura niente di meno che l’iconico George Clooney. Era infatti il 6 maggio 1961 quando a Lexington veniva alla luce uno degli attori destinati a incidere maggiormente sul panorama hollywoodiano contemporaneo. Gli astri non mentono e infatti chi nasce sotto la costellazione taurina presenta solitamente un carattere solido e determinato. Vediamo un po’ quali sono le caratteristiche di questo segno di terra.

Oroscopo, le caratteristiche del Toro

Secondo Virgilio Oroscopo, il Toro è sicuramente tra i segni i più stabili dello Zodiaco. La sua intelligenza è fondamentalmente pratica, e può talvolta apparire serio, austero e poco appariscente. Una delle sue maggiori passioni? Il denaro! Sicuramente chi nasce sotto il segno del Toro non ama sperperare le finanze, e può apparire come un abile investitore.

È inoltre un segno godereccio, tenace e piuttosto testardo, costantemente alla ricerca un’esistenza serena e appagante. Le gioie della vita sono il suo naturale pane quotidiano, dal sesso al cibo. La determinazione del Toro non ha eguali: seleziona infatti chiaramente i suoi obiettivi, e li porta a termine con impegno e dedizione.

Selettivo e controllato, il Toro può apparire freddo, per poi lasciarsi andare quando ottiene sufficienze garanzie, rivelando una forte passionalità e un buon attaccamento verso coloro a cui vuole bene. Nel rapporto di coppia tutto è vissuto con senso del dovere e impegno, purché i sentimenti non siano di intralcio alla sua realizzazione. Si tratta infatti di un segno molto legato al mondo lavorativo, affidabile e dedito al duro lavoro. Tutto, pur di arrivare in cima e provare a scalare i gradini di una magnifica carriera.

George Clooney, nato sotto il segno del Toro

Se queste sono le caratteristiche del Toro, George Clooney lo incarna alla perfezione, lo si può proprio dire! La maggiore peculiarità la si vede proprio nella dedizione al lavoro. L’attore è infatti tra le stelle del mondo hollywoodiano più importanti e note di sempre: ha dedicato la maggior parte della sua vita al lavoro e alla recitazione, costruendosi una carriera professionale di alto livello.

Il tutto ha avuto inizio con una dura e lunga gavetta, culminata con il ruolo del pediatra Douglas “Doug” Ross nella serie televisiva E.R. – Medici in prima linea, dal 1994 al 1999. Clooney non si è però adagiato sugli allora e, mentre lavorava nel celebre programma, ha ottenuto i primi ruoli cinematografici di successo. Alcuni esempi sono Batman & Robin (1997) e Out of Sight (1998), raggiungendo poi un’enorme fama con Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco. Da quel momento, i successi sono stati così numerosi da rendere difficile un conteggio.

La solidità, fa dunque parte del suo carattere e lo ha dimostrato in diverse occasioni, anche amorose. Certo, Clooney è un latin lover per definizione e nel corso degli anni ha cambiato diverse partner, ma si è trattato, per la maggior parte, di relazioni durature e serie. Oggi, poi, ha finalmente messo radici solide: è sposato con l’avvocato Amal Alamuddin dal 2014, e da lei ha avuto due gemelli nel 2017.