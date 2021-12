Oroscopo di Emma Marrone, le caratteristiche del Gemelli

Nata il 25 maggio 1984, Emma Marrone è uno dei personaggi più rappresentativi del segno zodiacale del Gemelli, che ha fatto delle sue peculiarità un punto di forza, grazie alla fantasia e creatività che la contraddistinguono e che sono anche espressioni perfette del suo oroscopo.

Oroscopo, le caratteristiche del Gemelli

I nati sotto il segno del Gemelli (21 maggio-20 giugno) sono esuberanti, geniali e imprevedibili, come ben sottolineato da Virgilio Oroscopo, che ha tracciato un profilo di questa costellazione dello zodiaco così peculiare.

In amore sono dei rubacuori, amano l’arte della seduzione e la applicano di continuo per un puro senso di conquista, a volte per semplice curiosità e per trovare conferme che riescano a placare la loro insicurezza. Un’insicurezza che non mostrano mai all’esterno e che celano con un estremo dinamismo, nelle relazioni come nel lavoro.

Sul fronte professionale, infatti, prediligono le attività che danno spazio all’intraprendenza, all’elasticità mentale, e quelle itineranti. Il Gemelli è ambizioso, ma cooperativo e adattabile. Anche nel tempo libero non si ferma e dà sfogo alla sua fantasia e creatività. Non ama la noia e per questo è alla continua ricerca di stimoli, svago e mondanità.

Emma Marrone, nata sotto il segno del Gemelli

Impossibile non riconoscere in questa descrizione alcuni dei tratti più caratteristici di Emma Marrone. La cantante è un vulcano in perenne eruzione, che affronta con grinta ogni sfida e punta sempre più in alto.

La sua creatività ha trovato sfogo nella sua professione, che le consente di esprimere se stessa, viaggiare e non fermarsi mai, tra la scrittura di un album e la partenza per una tournée. Anche in amore Emma incarna perfettamente la descrizione che Virgilio Oroscopo ha fatto del suo segno zodiacale. Del Gemelli, infatti, l’interprete di Non è l’inferno ha la capacità di sedurre e ammaliare con il suo carisma, ma sotto la sua corazza da dura nasconde anche diverse insicurezze e fragilità, che emergono se ci si sofferma a conoscerla e ad ascoltarla in alcune delle interviste in cui si è messa più a nudo.

La sua storia con Stefano De Martino è in qualche modo emblematica perché vissuta sotto i riflettori, sia nei momenti più belli, quelli degli inizi nella scuola di Amici, sia in quelli più difficili, quando i due si sono lasciati e lui ha creato una famiglia con Belen Rodriguez. Emma non si è mai esposta, si è buttata a capofitto sul lavoro ed è andata avanti.

La sua dinamicità l’ha portata non solo a vincere il Festival di Sanremo, ma anche a co-condurlo e a viverlo anche da ospite. Non contenta, recentemente si è data anche alla carriera come attrice, diventando musa di Gabriele Muccino, con risultati sorprendenti.