Emma Marrone, il commento (da oscar) su Belen e Stefano De Martino

Parlare apertamente delle faccende di cuore non è facile per nessuna, in particolare per Emma Marrone, il cui triangolo noto ai più – insieme a Belen Rodriguez e Stefano De Martino – è stato sulle pagine delle cronache rosa per mesi. La storia, più o meno, ormai si conosce: Emma stava con Stefano, quando poi arrivò Belen e il rapporto non fu più indubbiamente lo stesso. Tuttavia, una questione è stata poco chiara per anni: Stefano ha tradito Emma?

Nessuno degli interessati ha mai voluto più di tanto prendere parte alla discussione, anzi. I tre si sono tenuti ben lontani dal ritornare sui propri passi. Dopotutto, Stefano ed Emma condividevano una passione sincera e genuina, ma Belen catturò l’attenzione del ballerino, tanto che poi si arrivò alle nozze in pompa magna, alla nascita del figlio Santiago e inesorabilmente alla separazione.

Quando gli amori dei vip finiscono, c’è sempre anche un po’ di “curiosità patologica”. Emma Marrone, infatti, si è ritrovata su Instagram centinaia di domande sul triangolo più famoso degli ultimi anni. Nonostante dunque sia passato tempo e ormai Belen e Stefano non siano più nemmeno una coppia, la curiosità rimane, ed è parecchia. In particolare, però, dobbiamo dire che siamo rimaste sorprese dalla risposta di Emma.

Un utente ha voluto “osare”, chiedendole se avesse mai perdonato Belen Rodriguez. Emma, la conosciamo bene, ha un savoir-faire di grande impatto ed è sempre stata contraria a qualsiasi polemica. La sua risposta, dunque, non poteva che essere da oscar. “Oddio. Se ho perdonato Belen? Assolutamente sì“, ha scritto agli inizi. In seguito, ha scelto di riaprire il dibattito e di farlo in modo interessane.

“Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai. Ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male“. I rapporti tra Belen ed Emma sono davvero distesi: nella frase, noi ci leggiamo di più. Tra le righe, si capisce molto bene che a essere perdonato, alla fine, doveva essere De Martino. Oltretutto, ha svelato molto: non è stata Belen a tentare Stefano.

Semplicemente, il ballerino si era invaghito della showgirl argentina. Al punto da lasciare Emma, voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo amoroso della sua vita. Succede, capita: l’amore è sempre in movimento. Eppure, la chiosa di Emma ci è piaciuta: sincera, ma soprattutto leale nei confronti di un’altra donna. Da applausi, perché non è da tutte.