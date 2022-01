Oroscopo del Principe William, le caratteristiche del Cancro

Il Principe William è nato sotto il segno del Cancro, il 21 giugno 1982. L’oroscopo per lui prevede una vita incentrata sugli affetti, sulla famiglia, sulla casa; il suo legame con il passato e le tradizioni lo aiutano a gettare le basi per un futuro solido, grazie anche al suo atteggiamento positivo e ottimista e alla generosità del suo carattere.

Oroscopo: le caratteristiche del Cancro

Il Cancro (21 giugno- 22 luglio) è un segno d’acqua, dominato dalla Luna. Le sue pietre sono la perla, la pietra di luna, il suo metallo, l’argento. Anche i suoi colori sono lunari: il bianco e il grigio perla. Il fiore collegato al segno è la magnolia mentre l’essenza astrale è il lillà. Il mantra del Cancro è: io domino.

Secondo Virgilio Oroscopo, i nati sotto il segno del Cancro sono cangianti come la Luna. Dotati di una fervida immaginazione e di uno spiccato romanticismo, presentano degli aspetti vulnerabili ma affrontano le difficoltà in modo deciso, con forza e tenacia. Il Cancro è essenzialmente un segno buono e disponibile…ma guai a farlo arrabbiare!

In amore, il Cancro è piuttosto sfuggente e richiede attenzioni continue come un bambino. Gli uomini del segno cercano una donna accogliente e materna che sia in grado di comprendere i loro repentini sbalzi d’umore. Nonostante qualche capriccio, i cancerini sono partner molto dolci e romantici.

Nel lavoro, i cancerini sono piuttosto ambiziosi e determinati. Ci tengono a dimostrare la loro bravura e il loro valore. Per questo, agli occhi degli altri, possono apparire pignoli e scrupolosi. Hanno un ottimo intuito, una brillante dialettica e una grande capacità diplomatica.

Nel tempo libero, amano leggere guardare film, in particolare quelli romantici o d’avventura, e collezionare oggetti.

Il Principe William, nato sotto il segno del Cancro

Il Principe William ha decisamente tutte le caratteristiche del Cancro. Legato alla famiglia, alle tradizioni e proiettato verso il futuro. Come tutti i nati del segno, fortemente influenzati dalla Luna, ha un animo sensibile e generoso. Non a caso, il Principe è da sempre impegnato in prima linea per le cause umanitarie, seguendo l’esempio di sua madre, Lady Diana, anche lei del Cancro.

Il suo amore per Kate rispecchia pienamente l’inclinazione romantica del suo segno. Da buon Cancro, William ha scelto al suo fianco una donna forte e materna, in grado di tenere a bada i suoi capricci. Il Reale inglese è, inoltre, un papà molto attento e premuroso e questo conferma in pieno la predisposizione del suo segno per la famiglia.

La sua posizione di rilievo, i suoi incarichi e i suoi impegni dimostrano l’ambizione del Cancro, la sua capacità comunicativa e la sua dedizione per il lavoro. Come tutti i nati del suo segno, rifugge la routine ma ama il movimento e la novità perché ha bisogno di continui stimoli, soprattutto mentali.

Principe di fatto e nell’animo, William ha tutte le carte in regola, per diventare un Re amato dal popolo, grazie al suo cuore generoso e al magnetismo della Luna.