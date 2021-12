Oroscopo di Miriam Leone, le caratteristiche dell’Ariete

Miriam Leone è nata sotto il segno dell’Ariete – il 14 aprile 1985 – e incarna perfettamente le caratteristiche del suo segno. Da donna energica e intraprendente quale è, dotata di una grande carica vitale che la porta a perseverare nel lavoro, raggiungendo sempre nuovi importanti traguardi. L’attrice catanese, dominata dal pianeta Marte, mette anima e corpo in tutto ciò che fa e in amore è il mix perfetto di dolcezza e sensualità.

Oroscopo, le caratteristiche dell’Ariete

L’Ariete (20 marzo – 19 aprile) è un segno di Fuoco, dominato dal pianeta Marte. Da qui proviene tutta la carica vitale e l’energia che contraddistingue i nati sotto questo segno, dotati di uno spirito di intraprendenza e di una schiettezza davvero invidiabili. Rubino e ferro sono gli elementi dell’Ariete, mentre il suo colore prediletto è il rosso purpureo e la primula il suo fiore d’elezione.

Secondo Virgilio Oroscopo, i nati sotto il segno dell’Ariete sono energici, focosi ed esuberanti, talvolta impulsivi e dotati di una straordinaria carica vitale che spesso sfocia in vera e propria tendenza a dominare. Insomma, l’Ariete è una personalità prorompente che non si lascia mettere i piedi in testa da nessuno e persevera nei suoi obiettivi con ambizione, ma anche con lealtà e sincerità.

In amore l’Ariete è un vero conquistatore, che si lancia nei rapporti con ardore e passione. Al contempo, però, è capace di premure e grandi dimostrazioni d’affetto, sempre conditi dalla voglia di provare nuove esperienze (in barba alla monotonia). L’Ariete crede fortemente nei sentimenti ed è per questo che, se si sente tradito dalla persona amata come da un amico, tronca di netto senza pensarci su due volte.

L’Ariete mette la stessa tenacia nel lavoro, mostrando di avere sempre grande spirito di iniziativa e la capacità di mettere a frutto le proprie doti ed energie in modo fruttuoso, specialmente quando vede che tutto ciò lo porta a raccogliere i frutti sperati. I nati sotto il segno dell’Ariete sono dei naturali leader, nonostante non siano capaci di amministrare le proprie finanze con oculatezza. E nel tempo libero? L’Ariete anche qui è un vero vulcano di energie, detesta restare inattivo e adora praticare sport e tutto ciò che possa mettere alla prova la propria competitività.

Miriam Leone, nata sotto il segno dell’Ariete

Rossa come il fuoco che arde sotto il segno dell’Ariete, la splendida Miriam Leone incarna alla perfezione le caratteristiche suggerite dallo Zodiaco. Una donna che sin dall’inizio della sua carriera ha dimostrato di essere tenace e capace di trasformare i suoi sogni realtà.

Dalla ridente Catania, la Leone ne ha fatta di strada. Indimenticabile la sua vittoria a Miss Italia nel 2008, quando ammaliò tutti con la sua lunga chioma rossa e uno sguardo in cui potresti perderti ogni volta. Perché da brava Ariete, l’ex modella e oggi attrice e conduttrice di grande successo ha sempre lasciato trasparire la sua enorme vitalità e voglia di fare, senza fermarsi ai facili traguardi.

Con studio, dedizione e la capacità di mettersi in gioco, Miriam Leone incarna lo spirito di iniziativa dei nati sotto il segno dell’Ariete. Una donna che è un perfetto mix di dolcezza e ambizione, di simpatia e sensualità. Tutte caratteristiche che l’hanno portata esattamente dove voleva, dapprima sul piccolo schermo alla conduzione di programmi come Unomattina estate e Mattina in Famiglia, poi come attrice anche per il cinema.

Miriam Leone è riuscita a scalare le vette del successo, seguendo la sua strada e i suoi sogni con la stessa passione di sempre. L’abbiamo vista spiccare al fianco di grandi star dello spettacolo come Raoul Bova, Luca Argentero, Christian De Sica e, in ultimo, bellissima (e biondissima) nei panni di Eva Kant nel film Diabolik, con Luca Marinelli.

E l’amore? La Leone è sempre stata piuttosto riservata al riguardo, com’è proprio del suo segno. Ma da provetta Ariete, quando ha capito di aver trovato la persona giusta, non ha esitato a gridarlo al mondo interno. Anche i sentimenti sono una vittoria per i nati sotto questo segno, perché sono parecchio impegnativi ed esigenti, e Miriam Leone lo ha dimostrato appieno, condividendo sui social il suo meraviglioso matrimonio con Paolo Carullo, l’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore.