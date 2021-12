Oroscopo di Letizia di Spagna, le caratteristiche della Vergine

Letizia Ortiz è sinonimo di eleganza e perfezione; quella perfezione tipicamente inseguita dai nati sotto il segno della Vergine, sempre attenti al minimo dettaglio, acuti e dall’intelligenza spiccata. Esempio per migliaia di persone per la sua personalità forte e il senso critico, la Regina di Spagna incarna tutte le caratteristiche del suo segno zodiacale.

Oroscopo, le caratteristiche della Vergine

Acuti osservatori, dall’intelligenza spiccata e responsabili, i nati sotto il segno della Vergine sono rinomatamente dei perfezionisti, attenti al minimo dettaglio tanto da essere spesso considerati fin troppo pignoli.

Come sostiene Virgilio Oroscopo, il loro forte senso critico, infatti, ogni tanto provoca qualche fraintendimento con le altre persone che a primo impatto possono giudicarli come snob: in realtà si tratta di profondo senso del dovere e di un bisogno atavico di inseguire la perfezione. Un approccio che viene applicato a tutti gli ambiti della loro vita, dalla salute all’amore al lavoro.

In ambito sentimentale, infatti si propongono con discrezione e con un’iniziale diffidenza, ma una volta conquistati sono partner fedeli e devoti. Nel tempo libero predilige coltivare l’intelletto che l’aspetto fisico: lo sport per loro è un dovere più che un piacere.

Letizia di Spagna, nata sotto il segno della Vergine

Quanto detto finora dei nati sotto il segno della Vergine si addice perfettamente anche a Letizia di Spagna. La moglie di Felipe, infatti, è sempre impeccabile in ogni sua apparizione, ma lancia messaggi importanti sul giusto peso da dare alle cose più futili ed estetiche.

Nel 2021 ha sdoganato ufficialmente i capelli grigi, rinunciando a colorare la sua chioma e mostrando con orgoglio i primi segni dell’età. Allo stesso modo, durante un’altra apparizione pubblica ha preferito indossare delle sneakers che i tacchi. Insomma, sa sempre cosa è meglio fare e lo fa con dedizione.

Anche nel suo ruolo di moglie e madre Letizia Ortiz rappresenta una colonna per la sua famiglia, in grado di dare forza e sostegno al marito Felipe e di incoraggiare sempre le sue figlie Leonor e Sofia a dare il massimo, cercando anche di tutelarle rispetto alle inevitabili pressioni che il loro ruolo istituzionale comporta, mettendosi contro chiunque si metta in mezzo, persino se si tratta della suocera, la Regina Sofia di Grecia.