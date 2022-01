Oroscopo di Jennifer Lopez, le caratteristiche del Leone

L’iconica Jennifer Lopez non poteva che nascere sotto il segno del Leone, del quale rappresenta appieno tutte le caratteristiche. Nata il 24 luglio 1969 a New York, J.Lo è una delle popstar più celebri di sempre. Una donna che con la sua tenacia, forza di volontà e con un pizzico di egocentrismo – tipico del suo segno – riesce a ottenere sempre quel che vuole. L’invidia non esiste per i Leone perché vivono come dei sovrani sopra il tetto del mondo.

Oroscopo, le caratteristiche del Leone

Il Leone (23 luglio – 22 agosto) è un segno di Fuoco dominato dal Sole, dal quale trae tutta la sua prorompente forza. Le sue pietre e metalli non potrebbero essere altri se non i più preziosi, ovvero l’oro e il diamante. Non a caso il giallo oro è il suo colore, mentre i suoi fiori prediletti sono il papavero e il girasole.

Secondo Virgilio Oroscopo i nati sotto il segno del Leone sono orgogliosi, egocentrici ma, quando lo ritengano opportuno, anche magnanimi e generosi. Sì, sono proprio come dei sovrani al di sopra di tutto e tutti che dominano il mondo con un entusiasmo senza eguali.

Il Leone adora stare al centro dell’attenzione ed è molto selettivo nella scelta delle persone da degnare anche solo di uno sguardo, cosa che vale anche in amore. Passionali e sicuri di sé, quando puntano una “preda” i nati sotto questo segno non conoscono limiti e partono alla conquista senza paura. I loro partner ideali? Naturalmente quelli alla loro altezza, che non li facciano “sfigurare”.

Nel lavoro il Leone è il perfetto leader, perché preferisce impartire ordini anziché riceverli. Vuole avere tutto sotto controllo e pretende che tutto sia organizzato nei minimi dettagli (cioè come vuole lui). Nel tempo libero ama circondarsi di persone che condividano le sue passioni, alternando momenti di relax a sport, danza, musica e tutto ciò che gli consenta di esternare la sua inesauribile energia.

Jennifer Lopez, nata sotto il segno del Leone

Bellissima, talentuosa, semplicemente perfetta. Jennifer Lopez incarna le caratteristiche del Leone praticamente sotto ogni aspetto, a cominciare dalla sua voglia di stare al centro dell’attenzione. Del resto la popstar latina più famosa di sempre non può che essere la Regina indiscussa del palcoscenico: magnetica, energica, J.Lo ha il mondo ai suoi piedi.

Ma, da brava Leone, Jennifer Lopez non è una semplice “egocentrica” che pretende attenzioni. Ciò che la rende speciale e che nel tempo l’ha resa un’icona sono le sue doti e la sua capacità di metterle a frutto e coltivarle con estrema intelligenza. Cantante, attrice, ballerina, imprenditrice e produttrice: J.Lo è riuscita a trasformare in oro tutto ciò su cui ha posato il suo sguardo.

Dal 1999 ad oggi ha pubblicato ben dieci album di grande successo e alla carriera musicale ha affiancato anche numerosi ruoli sul grande schermo. L’abbiamo vista (splendida) in film come Prima o poi mi sposo, Shall We Dance?, Quel mostro di suocera, Bordertown e Che cosa aspettarsi quando si aspetta. Per J.Lo il cinema è diventato un amore al punto tale da fondare una casa di distribuzione cinematografica tutta sua.

Esigente nel lavoro, ma anche nella vita sentimentale. Jennifer Lopez non ha avuto tanti amori e quando era più giovane ha vissuto delle storie tra alti e bassi, spesso per lei sbagliate. I partner che conosciamo (i più famosi) sono stati protagonisti di storie lunghe e passionali come poche, perché a un certo punto la splendida J.Lo ha capito di aver bisogno di un uomo che la trattasse come la Regina che è. È stata sposata tre volte, la prima con il cameriere cubano Ojani Noa, la seconda con il ballerino Cris Judd e la terza con l’amico di lunga data e cantante Marc Anthony. Poi dal 2016 ha fatto coppia fissa con il campione di baseball Alex Rodriguez (col quale è arrivata a pochi passi dall’altare).

Come tutti i nati sotto il segno del Leone, la popstar non è una donna che si accontenta del primo partner a caso ma è attratta da uomini belli, prestigiosi, talentuosi e che soprattutto sappiano conquistare il suo cuore, riuscendo a “domare” e a convivere con la sua innata voglia di stare al centro dell’attenzione. Vi ricorda nessuno questo identikit del partner ideale di Jennifer? Dopo tanto tempo, nel 2020 abbiamo visto realizzarsi un sogno: J.Lo è tornata tra le braccia di Ben Affleck, una reunion che ha preso alla sprovvista proprio tutti e che nessuno si aspettava, dato che la loro prima relazione non era stata affatto rose e fiori. Lunga vita alla Regina (e ai Bennifer)!