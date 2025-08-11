Jennifer Lopez, incidente sul palco: arriva un “intruso” ma il concerto non si ferma

Durante il concerto in Kazakistan, Jennifer Lopez è stata raggiunta sul palco da un piccolo "intruso" di fronte al quale, con gran classe, non ha battuto ciglio

Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

La vulcanica Jennifer Lopez continua a passare da un palco all’altro per il suo tour. Il 10 agosto si è esibita in Kazakistan di fronte a una folla di fan festanti ma, si sa, l’imprevisto è dietro l’angolo. Così il concerto di Almaty ha visto protagonista un “intruso” un po’ molesto che si è avvicinato un po’ troppo alla popstar: un grillo ha deciso di arrampicarsi sull’abito di J.Lo e lei, dall’alto della sua professionalità, non ha battuto ciglio. Il concerto è proseguito come da programmi, lasciando nei presenti un ricordo esilarante.

Un grillo prova a interrompere il concerto di Jennifer Lopez

Le vere dive, quelle con la “d” maiuscola, sanno gestire ogni situazione e imprevisto con grazia. E possiamo dire che Jennifer Lopez, in tal senso, ne abbia dato piena dimostrazione in occasione del concerto con cui ha intrattenuto il pubblico di Almaty, in Kazakistan, lo scorso 10 agosto.

Di incidenti di percorso ne possono capitare tanti nel corso di una performance, da abiti che si scuciono a tacchi che si rompono, fino a impianti che saltano e chi più ne ha, più ne metta. Basti pensare al concerto che la stessa J.Lo ha tenuto a Varsavia lo scorso 25 luglio quando, sul palco, le è caduta la gonna e lei, con gran classe, ha minimizzato l’accaduto scherzandoci su: “Sono qui in mutande. E sono contenta di aver indossato la biancheria intima. Di solito non la indosso”.

Stavolta alla popstar è toccato un “intruso” un po’ particolare: mentre si esibiva con uno dei brani in scaletta, un grillo è saltato sul suo abito arrampicandosi fino al collo. E lei, in tutta risposta, ha reagito in modo impeccabile.

Interrompere il concerto? Neanche per sogno! Con un grande sorriso strappato sul volto, J.Lo ha continuato a cantare distraendosi appena, giusto il tempo di togliere l’insetto impertinente dalla pelle con un movimento del braccio che ha eseguito come fosse il passo di una coreografia. “Mi faceva il solletico”, ha detto al microfono mentre i presenti sono letteralmente impazziti di fronte alla nonchalance del suo gesto.

Il video – condiviso dall’account fan ufficiale di J.Lo – in breve ha fatto il giro del mondo e non sono mancati commenti e parole di ammirazione per la cantante. “Sempre una professionista”, hanno sottolineato in molti. “È stato epico”, ha sottolineato qualcun altro. “Lei è semplicemente la migliore! Un momento davvero divertente ma così professionale allo stesso tempo!”, ha scritto un’altra fan.

Il tour di J.Lo tra spettacolo e critiche

Il tour Up All Night: Live in 2025 finora ha dimostrato di essere uno spettacolo in piena regola, com’è nello stile della popstar. Eppure non sono mancate le critiche, anche alla luce della cancellazione del precedente (This is Me Live), a causa di vendite decisamente più scarne del previsto.

Nei concerti di J.Lo c’è tutto: effetti speciali, coreografie, emozione. E non si può negare che a 56 anni la Lopez sia ancora più in forma che mai. A dispetto delle previsioni, quest’ultimo tour ha riscosso molto successo tra i fan, con il tutto esaurito in Europa come in Asia, ma non sono comunque mancate le critiche.

Innanzitutto si è parlato di prezzi dei biglietti eccessivi, che hanno messo in difficoltà chi voleva godersi lo spettacolo, ma soprattutto a mettere a disagio gli spettatori sono stati ritardi e cambi di location. E non solo: una pioggia di commenti negativi ha investito l’artista nel merito delle stesse performance, giudicate inguardabili (e inascoltabili) da alcuni.