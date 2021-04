Jennifer Lopez: perché ha lasciato Alex Rodriguez prima delle nozze

editato in: da

Jennifer Lopez, 51 anni e splendida: le foto su Instagram

Perché Jennifer Lopez ha lasciato Alex Rodriguez a un passo dalle nozze? Nei giorni scorsi, dopo una lunga crisi, la popstar e il compagno avevano annunciato di essersi lasciati. La notizia era arrivata con un comunicato scritto da entrambi in cui i toni erano piuttosto pacati.

“Ci siamo resi conti di funzionare meglio come amici – avevano spiegato al magazine People -. Continueremo a lavorare insieme e a supportarci l’un l’altra, sul fronte professionale e progettuale. Ci auguriamo il meglio e auguriamo il meglio ai nostri figli”. La coppia, che aveva rimandato il matrimonio a casa dell’emergenza Coronavirus, aveva poi chiesto di evitare commenti sulla rottura: “Per rispetto dei nostri figli, tutto quel che ci sentiamo di aggiungere è un grazie alle persone che ci hanno supportato”.

Lo sportivo e la cantante avevano annunciato le nozze qualche tempo fa, complice una romantica proposta arrivata di fronte agli amici più cari della coppia, durante una vacanza. Jennifer Lopez era apparsa da subito molto felice e certa di aver trovato finalmente l’uomo giusto per lei. In seguito era arrivata la convivenza, con i figli di JLo – Maximilian ed Emme – e quelli di Alex – Natasha ed Ella – a formare una grande famiglia.

Insieme la Lopez e Rodriguez avevano affrontato il lockdown e la paura del Covid-19, ma sarebbe stata, secondo alcune fonti, proprio la convivenza forzata, a portarli a comprendere alcune differenze inconciliabili. Un insider ha svelato a People che Jennifer avrebbe fatto di tutto per recuperare il rapporto, senza però riuscirci.

“È stata molto triste, negli ultimi tempi, e non credo le avrebbe fatto bene rimanere con Alex – ha rivelato un’amica -. Lei ha insistito, ma c’erano troppi problemi non risolti fra loro. Hanno amato la possibilità di trascorrere più tempo insieme, come una grande famiglia, ma è difficile trovare la scintilla quando ci si vede tutti i giorni”.

A pesare, secondo alcuni insider, sarebbero stati anche i presunti tradimenti di Alex Rodriguez ai danni di JLo. Lo sportivo infatti avrebbe incontrato una donna mentre lei si trovava per lavoro in Repubblica Dominicana. Il tradimento non sarebbe mai stato confermato, ma la poca fiducia e la paura di soffrire avrebbero allontanato Jennifer dal futuro marito. “Non importa se lui l’abbia tradita o no – ha detto una fonte -, JLo non avrebbe tollerato la paura di un tradimento, non avrebbe permesso si insinuasse tra loro”.