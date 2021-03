Jennifer Lopez e Alex Rodriguez ci ripensano: “Non ci siamo lasciati”

editato in: da

Jennifer Lopez, 51 anni tra musica e cinema: i successi e gli amori

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez ci ripensano e in un comunicato stampa annunciano di non essersi lasciati. Nei giorni scorsi, Page Six aveva diffuso la notizia secondo cui la popstar e lo sportivo si erano detti addio dopo quattro anni d’amore e due di fidanzamento, annullando il matrimonio che stavano organizzando. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, proprio quando sembrava che JLo avesse trovato l’uomo giusto per lei.

“Stiamo lavorando su alcune cose. Le notizie circolate non sono accurate”, ha spiegato la coppia in un comunicato congiunto diffuso dalla CNN dopo i gossip. La Lopez e il compagno dunque hanno confermato una crisi, ma sembrano decisi a superarla per coronare il loro sogno d’amore. Secondo una fonte interpellata da People, Jennifer e Alexander sarebbero ancora innamorati e pronti a tutto per salvare il loro rapporto, messo in crisi, forse, dalle voci di un possibile tradimento di lui.

Nei mesi scorsi infatti la Lopez era finita al centro dei pettegolezzi per un presunto tradimento di Rodriguez con la showgirl Madison Lecroy. Quest’ultima però, in una lunga intervista a Page Six, aveva scagionato Alexander, affermando di averlo sentito solo al telefono: “L’unica cosa vera è che abbiamo parlato al telefono più volte – aveva svelato -. Questa è la sola verità: la nostra è una semplice conoscenza. Non ha mai tradito fisicamente la sua fidanzata con me. Non ci siamo mai incontrati, abbiamo solo parlato al telefono ogni tanto, non regolarmente”.

Nel frattempo Jennifer e Alexander sembrano, almeno secondo Instagram, lontani. Il campione di baseball ha pubblicato uno scatto in cui è da solo sul suo yacht al largo di Miami, mentre Jennifer Lopez ha pubblicato sui social un vecchio video in cui ride, scrivendo: “Trova una buona ragione per ridere oggi”.

Nel 2019 con una romantica proposta di matrimonio (e un favoloso anello con diamante taglio smeraldo di 20 carati), Rodriguez aveva chiesto la mano di Jennifer. La coppia, che sembrava intenzionata a sposarsi in Italia, in seguito aveva rimandato per ben due volte le nozze. “Abbiamo dovuto annullare il matrimonio a causa del Covid e della quarantena. In realtà l’abbiamo fatto due volte, cosa che la gente non sa”, aveva confessato JLo, confermando che il matrimonio ci sarebbe stato.