Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: nozze annullate

Jennifer Lopez, 51 anni tra musica e cinema: i successi e gli amori

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Dopo due anni di fidanzamento le nozze fra lo sportivo e la popstar sono state annullate. A confermare la rottura sono Page Six e TMZ, secondo cui JLo sarebbe tornata single dopo ben quattro anni d’amore con l’ex star dei New York Yankees.

Una vero e proprio colpo di scena (l’ennesimo) nella vita sentimentale della cantante che ha alle spalle diversi matrimoni finiti e amori che l’hanno fatta soffrire. Le prime nozze di JLo, quelle con il cameriere cubano Ojani Noa, risalgono al 1997, seguite da un divorzio lampo. Nel 2001 il matrimonio con il ballerino Cris Judd, finito due anni dopo, poi la cerimonia saltata con Ben Affleck, lasciato a pochi giorni dalle nozze annunciate.

Nel 2007 Marc Anthony diventa il marito di Jennifer Lopez e la coppia ha due gemelli: Emme e Max, ma la separazione arriva nel 2011. La storia d’amore con Rodriguez sembrava il lieto fine che Jennifer Lopez sognava da tempo. Ex sportivo, imprenditore e padre di due figlie (nate dal primo matrimonio), Alexander Rodriguez appariva come l’uomo perfetto per la popstar.

Qualcosa però è andato storto e dopo la grande proposta, arrivata con un anello con diamante tagli smeraldo di 20 carati, la coppia ha prima rimandato, poi annullato il matrimonio. Qualche mese fa sembrava che le nozze ci sarebbero state, celebrate proprio in Italia, paese che JLo ama molto e teatro delle romantiche vacanze della coppia.

A dicembre però Jennifer aveva svelato i suo dubbi sull’unione in una intervista radiofonica. “Alla nostra età, con entrambi un matrimonio alle spalle, cosa facciamo, ci sposiamo? – aveva confessato – Penso che sia qualcosa che è ancora importante per noi, ma non c’è fretta”. Non sono ancora noti i motivi della rottura e alcune fonti riferiscono che sino a pochi giorni fa la coppi stava ancora progettando il matrimonio.

Qualche mese fa la coppia aveva dovuto affrontare i pettegolezzi legati a un possibile tradimento di Rodriguez con la showgirl Madison Lecroy. La donna però aveva smentito, affermando di aver sentito solo al telefono lo sportivo. “L’unica cosa vera è che abbiamo parlato al telefono più volte – aveva confessato lei a Page Six, scagionandolo -. Questa è la sola verità: la nostra è una semplice conoscenza. Non ha mai tradito fisicamente la sua fidanzata con me. Non ci siamo mai incontrati, abbiamo solo parlato al telefono ogni tanto, non regolarmente”.