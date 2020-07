Jennifer Lopez balla, il marito la imita: il video è irresistibile

editato in: da

Che Jennifer Lopez e suo marito Alex Rodriguez siano una coppia super affiatata e felice, è palese. Lo dicono, lo scrivono, traspare da tutto ciò che fanno e postano sui social.

Dopo anni di turbolenza sentimentale, e tentativi falliti, J-Lo ha finalmente trovato il compagno della vita. Solido, capace di stare accanto senza essere invadente ma nemmeno patire il suo ego e carisma smisurati (perché l’ombra di Jennifer è molto “voluminosa”), attaccato alla famiglia e ai figli tanto quanto la Lopez, insieme hanno formato una bellissima e felice tribù allargata.

La coppia si diverte a postare su Instagram scatti e video della loro vita quotidiana. Lo hanno fatto durante il lockdown e continuano a farlo, durante questa estate di rinascita un po’ per tutti.

L’ultimo video pubblicato sul suo account, divertentissimo, vede Jennifer Lopez impegnata in un balletto e Alex che tenta ( goffamente) di imitarla. La cantante scrive accanto al video, riferendosi al suo ruolo di giudice del talent World of dance, sorta di amici made in Usa: