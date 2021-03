Jennifer Lopez, un mix di bellezza e ironia: la foto su Instagram incanta

editato in: da

American Music Awards 2020, Jennifer Lopez a 51 anni è la più sexy

Sbirciare il profilo Instagram di Jennifer Lopez è una vera e propria full immersion nella bellezza. Ma la cantante è una donna estremamente autoironica e adora scherzare con i suoi followers, regalandogli qualche chicca a dir poco irresistibile.

Come nel caso di uno scatto, pubblicato su Instagram, in cui la popstar si è lasciata ritrarre in una posa esilarante. La possiamo ammirare in tutto il suo naturale splendore mentre è immersa in una vasca da bagno piena di bollicine, ma non solo. C’è un particolare che ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan e che ha fatto raggiungere al post più di due milioni di like: la splendida J.Lo ha modellato i capelli con lo shampoo, sollevandoli in un buffissimo ciuffo. Tutto il contrario di ciò che ci si aspetterebbe da una foto ammiccante in vasca da bagno.

Neanche a dirlo, questo post della Lopez ha fatto il giro del web e sono tantissimi i fan che hanno sottolineato una certa somiglianza con la nota scena di un film. E in effetti ricorda moltissimo l’iconico cult Tutti pazzi per Mary, in cui l’attrice Cameron Diaz compare proprio con un ciuffo molto simile.

Jennifer Lopez si conferma una star a trecentosessanta gradi e continua a distinguersi per la sua personalità frizzante e divertente, cifra vincente di una donna che ha sempre messo in risalto le proprie caratteristiche in barba agli stereotipi. J.Lo ha fascino da vendere e il sorriso un po’ beffardo che rivolge all’obiettivo conferma ciò che ha sempre sostenuto: è fiera di se stessa e del suo corpo, che non ha alcuna intenzione di nascondere.

Questo scatto della Lopez assume un significato ancora più profondo, considerato il giorno in cui la popstar ha scelto di pubblicarlo. L’8 marzo è la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna e a suo modo J.Lo ha voluto ribadire ancora una volta un messaggio, che non perde mai occasione di dare alle tante donne che la seguono: non aver paura di mostrarsi per ciò che si è, lasciando perdere le pretese di una società che ci vuole perfette secondo canoni talvolta irraggiungibili.

“Le curve non sono mai state motivo di preoccupazione per me – aveva detto qualche tempo fa in un’intervista a In Style – ma ho ricevuto molte critiche da parte di persone del settore. Mi dicevano ‘dovresti perdere qualche chilo’. Alla fine, però, pensavo: “Io sono quello che sono”. E quel che è la formidabile Jennifer Lopez a noi piace moltissimo.