Jennifer Lopez in lingerie verde su Instagram (quasi) al naturale

Jennifer Lopez è sempre una certezza: sul suo profilo Instagram, ha condiviso spesso scatti privati, da togliere il fiato. Una delle ultime foto pubblicate sul social è pazzesca: quasi al naturale, con lingerie verde. Per la star, questo è un periodo d’oro sotto ogni aspetto. Sta preparando il nuovo album, ovvero This Is Me Now, e l’amore con Ben Affleck non potrebbe andare meglio, visto che hanno festeggiato anche il primo anniversario di nozze insieme.

Jennifer Lopez, la foto su Instagram: in lingerie e quasi senza make-up

Tra le star più seguite sui social c’è sicuramente Jennifer Lopez, con ben 251 milioni di follower. Molti di loro hanno interagito con l’ultima foto, un selfie a mezzo busto a letto, dove si intravede chiaramente la lingerie verde. Il volto? Quasi al naturale: meno truccata del solito, certo, ma non è totalmente priva di make-up. Possiamo dire che è bellissima? Anche l’acconciatura finta-spettinata fa il suo, un’ispirazione per tutte noi.

Le reazioni dei fan al post? Tantissime: da chi le ha augurato una buona settimana, fino a chi non ha potuto fare a meno di notare la bellezza della Lopez, che a 54 anni – compiuti il 24 luglio – per lei il tempo sembra passare davvero lentamente. Certo, si mantiene in forma, segue l’allenamento e la skincare con disciplina. Ma la genetica – ammettiamolo – fa sempre anche il suo.

Il segreto della pelle perfetta di Jennifer Lopez

Non possiamo fare a meno di chiederci, però, quale sia il trucco della pelle perfetta di J.Lo. La disciplina per la popstar è tutto: sempre su Instagram, ha condiviso qualche segreto a riguardo, in particolare quando deve prepararsi per una serata importante. L’effetto luminoso è essenziale, con il giusto siero. Ed è proprio quest’ultimo il suo segreto.

“Metto il siero tutti i santi giorni, le persone spesso dimenticano che i prodotti di bellezza funzionano veramente solo se sei costante nella skincare. So che a volte non c’è tempo o siamo stanchi, e finisce che si va a dormire senza pulire il viso e idratarlo. Invece bisogna farlo sempre, sono piccoli gesti che fanno un’enorme differenza”.

L’estate piena d’amore di Jennifer Lopez

Nell’estate del 2021, il ritorno di fiamma con Ben Affleck; poi, nel 2022, appena un anno dopo, il matrimonio, celebrato in grande stile, per festeggiare quell’amore ritrovato a distanza di vent’anni. Una di quelle fiabe che ci fanno credere che, sì, la minestra riscaldata può ancora funzionare. Se c’è la volontà, certo.

La coppia è più unita che mai. Diverse le voci di crisi, mai alla fine confermate. Sono sempre stati insieme negli ultimi due anni, proprio con lo scopo di creare una famiglia allargata. E ci sono riusciti davvero, considerando che spesso i figli di entrambi si frequentano e che partecipano agli eventi più importanti insieme.

Non sorprende, dunque, che siano milioni i follower a seguirli. “Siete la ragione che mi fa credere nell’amore”, un follower ha commentato in questo modo il legame tra J.Lo e Affleck. Per il primo anniversario di matrimonio, del resto, hanno passato i giorni insieme, e le dediche sui social sono state all’insegna del romanticismo.