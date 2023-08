Jennifer Lopez senza trucco condivide la sua skin routine

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Icona di bellezza senza tempo, Jennifer Lopez sembra davvero essere immune allo scorrere del tempo. La cantante ed attrice di origine portoricana appare ogni giorno più in forma, e in molti si chiedono quali siano i segreti di una bellezza che non accenna a sfiorie. A rispondere ci ha pensato la stessa JLo con un video su Instagram, mostrandosi senza trucco e spiegando quali sono i prodotti che usa per la sua skin routine.

Il tutorial di Jennifer Lopez

Intenta a concedersi qualche giorno di meritato relax in Italia, Jennifer Lopez ha comunque trovato il tempo per postare un video sui social in cui rivela i suoi segreti per una pelle perfetta, scegliendo di mostrarsi al naturale: “Ho appena compiuto 54 anni e mi sento più in forma che mai. Non sto usando né filtri né ritocchi in questo video” spiega la star, che nel filmato appare con i capelli raccolti e una vestaglia da casa.

Jennifer procede quindi con l’applicare sul viso prima del siero idratante e poi della crema solare: “è molto importante. La metto sin da quando avevo 20 anni. Dovreste metterla tutti sin da piccoli”. Ma nel tutorial c’è spazio anche per una stoccata agli haters: a quanti la accusano di non fare uso di prodotti di bellezza della sua linea personale, JLo risponde mostrando una sfilza di creme firmate JloBeauty nel suo bagno di casa.

I commenti sono arrivati numerosi, ma accanto ai complimenti c’è stato spazio anche per qualche critica alla bella cantante ed attrice. “Una bellezza naturale”, le scrive una follower. Ed un’altra ironizza “Io ho 35 anni e sembra più giovane di me”. Qualcuno però mette in discussione la reale assenza di filtri nel filmato: “Lei è fantastica. Dimostra sicuramente meno di 54 anni, ma c’è evidentemente un filtro o una luce particolare nel video. Ho visto delle sue foto da altre prospettive ed è diversa. Non dico che non sia fantastica, ma è ingannevole” lamenta invece un’ utente. E non sembra essere l’unica: “Ok, mettiamoci dei filtri e vendiamo dei prodotti di bellezza. Se ti mostrassi come noi e accettassi la tua pelle prendendotene realmente cura, le persone ti apprezzerebbero di più. Sei come il vino, ma usare filtri per vendere prodotti di bellezza non è corretto”.

I segreti di bellezza di una star

Non è la prima volta che Jennifer Lopez decide di condividere i suoi segreti di bellezza con i fan. Già in passato l’attrice di ‘The Hustlers’ aveva rivelato come faccia a mantenere la pelle così giovane: “Ho sempre avuto una routine molto semplice. Solo del detergente, crema idratante e protezione solare. Molto basic”. Nessun trattamento strano o prodotto dai costi esorbitanti, come volevano invece alcuni rumor sul suo conto: “si diceva che acquistassi detergenti costosissimi o che dovevo cospargermi di prodotti La Mer. Non c’era assolutamente nulla di vero”.

Oltre alla skincare, tuttavia, per avere una pelle sempre giovane e luminosa è importante tenere sotto controllo anche le ore di sonno: “Ogni notte bisogna concedersi dalle 7 alle 9 ore di sonno Questa è la mia regola” fa sapere la moglie di Ben Affleck. Che tuttavia, aggiungiamo noi, oltre che su una routine di bellezza mirata può contare su un’altra grande alleata: Madre Natura.