Jennifer Lopez bellissima in bikini bianco a 54 anni in Costiera Amalfitana

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Jennifer Lopez è in vacanza in Costiera Amalfitana. La cantante e attrice non ha mancato di condividere con i propri fan alcune bellissime foto dei posti che ha visitato, facendoli sognare con i paesaggi italiani. Ha deciso in questo modo di festeggiare il suo compleanno. Infatti, la showgirl ha compiuto 54 anni appena il 24 luglio… C’è forse modo migliore per celebrarlo che comodamente sdraiati in barca cullati dalle onde godendosi un po’ di relax?

Jennifer Lopez in bikini bianco ad Amalfi

Jennifer Lopez con pochi e semplici scatti conferma il suo già noto amore per l’Italia e per la Costiera Amalfitana in particolare. La cantante e attrice ha infatti deciso di ritornare tra le sue onde per trascorrere le sue vacanze di agosto. Secondo quanto riporta Positano Notizie, la Lopez soggiorna a Positano e due sere fa ha trascorso una piacevole serata presso il ristorante Glicine dell’Hotel Santa Caterina di Amalfi. E, dopo le immagini che la ritraggono in lingerie italiana, ha deciso di condividerne altre, altrettanto sensuali. Dopo una serie di scatti in bikini (sebbene il costume rosa ci abbia lasciato senza fiato), sappiamo già che J.Lo è un’icona di femminilità.

JLo in versione super estiva è stata avvistata baciata dai raggi del sole mentre era sdraiata vicino al mare scintillante. La star di Mother ha pubblicato un carosello di foto sui social che la ritraggono mentre indossa un perizoma bianco brillante abbinato a un top bikini dello stesso colore veramente striminzito e mozzafiato. La splendida 54enne non ha bisogno di sfidare la sua età (come nessuna di noi d’altronde): è bellissima e in forma come non mai.

La Lopez è molto affezionata alla Costiera Amalfitana e lo dimostra anche il fatto che le foto in questione sono per una pubblicità di una linea di Spritz alcolici dedicati proprio alla Divina: Delola. Nel 2021 la JLo trascorse ad Amalfi una vacanza romantica con Ben Affleck prima di scegliere di sposarlo a luglio 2022.

JLo: “L’importanza di godersi la vita”

“Ho lavorato sodo, senza concedermi pause, per interi decenni e questo mi ha fatto capire l’importanza di godersi la vita. Avevo in mente di creare dei drink deliziosi, preparati con gli ingredienti migliori e perfetti per essere gustati in compagnia della famiglia e degli amici. E quest’idea è diventata Delola”, spiega Jlo in un video pubblicato su Instagram. “Tutto è nato dalle mie meravigliose vacanze al mare in Italia. L’accoglienza italiana e lo stile raffinato della Costiera sono entrati nel mio cuore”, prosegue la cantante e attrice.

“Gli Spritz Delola s’ispirano alla ricetta italiana, ma non contengono zuccheri, né additivi. Sono meno calorici rispetto al classico Spritz e anche meno alcolici. Il loro contenuto di alcol equivale più o meno a un calice di vino. Vi posso assicurare che sono buonissimi! Basta aprire la bottiglia, versare il contenuto in un bicchiere di ghiaccio e godersi la vita Delola”, chiosa la Lopez. La linea di Spritz, tuttavia, ha avuto recensioni contrastanti. Alcuni follower della Lopez, infatti, hanno lanciato alcune critiche alla cantante, accusandola di opportunismo e giudicando fuori luogo la scelta di creare dei drink alcolici (visto che lei è astemia).