Il tour di Jennifer Lopez è un flop: dopo il rebranding necessario per rilanciarlo, cerca casa con Ben Affleck a New York

Fonte: IPA Jennifer Lopez e Ben Affleck a New York

Il nome di Jennifer Lopez è una garanzia, e da lei non ci si aspetterebbe mai il termine “flop”. Ma il primo tour in cinque anni dell’artista non sta ottenendo un riscontro positivo. Tutt’altro, anzi, perché si parla proprio di flop che ha deluso le aspettative. A causa della scarsa vendita dei biglietti, sono state addirittura annullate numerose date. La reazione della star? Semplice: cerca casa a New York, nella città che non dorme mai, insieme al marito Ben Affleck.

Jennifer Lopez, il tour è un flop

A confermare il flop del tour di Jennifer Lopez è stato Variety. Nel Nord America, sono state annullate ben sette date: non poche, considerando che il nome dell’artista è uno dei più famosi, in grado di richiamare tantissimi fan. Ma qualcosa è andato storto, tanto che la Lopez ha preso la decisione di optare per un rebranding. Inizialmente conosciuto come This Is Me… Now, il tour, in partenza da giugno in Florida, ora si chiama This Is Me… Live | The Greatest Hits. Un cambio di direzione netto, che ora ha l’obiettivo di richiamare a sé i fan storici dell’artista.

Il cambio di direzione si è reso necessario: non sarà più così basato sulle nuove canzoni della Lopez, bensì sarà incentrato sulla discografia al gran completo. Il “problema”, quindi, è scaturito proprio dallo scarso interesse dei fan nei confronti del lavoro più recente, ovvero l’album uscito a febbraio: This Is Me… Now. Le vendite non sono state soddisfacenti, tanto che ha venduto poco più di 14mila copie durante la prima settimana.

Il disco non ha superato nemmeno la 38esima posizione nella Billboard, ed è il secondo dei nove dischi finora pubblicati dalla Lopez a non debuttare in top 10. Al di là dello scarso interesse nei confronti del nuovo disco, tuttavia, vale la pena sottolineare che in molti si sono lamentati dei costi dei biglietti del tour, che oscillano da 60 a 500 dollari. E in mancanza di una hit stellare… non c’è motivo di pagare una cifra così alta, secondo i fan.

Jennifer Lopez cerca casa a New York con Ben Affleck

Come ha reagito Jennifer Lopez alla notizia del flop del suo tour? Oltre al rebranding, è stata avvistata per le strade di New York insieme al marito, Ben Affleck, che ha sposato dopo vent’anni dalla loro primissima storia d’amore. Le nozze sono state celebrate due anni fa, nel 2022: a lungo la coppia ha cercato la casa ideale, fino a quando non hanno acquistato una villa immensa extra lusso. Ma sembra che stiano cercando un’abitazione a New York, nella Grande Mela.

I due hanno visitato numerosi appartamenti di lusso, e si sono goduti le vacanze di primavera insieme ai figli. Ad averlo riferito è il giornale Hola: J.Lo ha anche condiviso alcune foto insieme alla figlia Emme, intente a divertirsi nella città che non dorme mai, tra gelati e spettacoli di Broadway. Il loro sogno, in ogni caso, è di trovare un appartamento in una zona a dir poco esclusiva: l’Upper East Side. Riusciranno nel loro intento?