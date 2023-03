Jennifer Lopez e Ben Affleck trovano casa: una reggia extra lusso

Sembra che il detto “due cuori e una capanna” non si addica affatto alla coppia formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck.

La pop star e l’attore, infatti, pare abbiano appena scelto come loro nido d’amore una reggia extra lusso del valore di sessantaquattro milioni di dollari.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: la casa extra lusso della coppia

La loro love story è la dimostrazione che le minestre riscaldate possono essere davvero gustose: dopo una relazione finita quasi un ventennio fa, è un anno esatto che Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme.

La coppia, felicemente sposata con tanto di doppie nozze da luglio scorso, in questo momento vive nella villa a Bel Air (Los Angeles) di Jennifer Lopez ma a quanto tale proprietà è in vendita (per circa trentanove milioni di dollari) e i due stanno concludendo le trattative per l’acquisto di una vera e propria reggia che apparterrà ad entrambi.

Come riportano diverse testate americane, Ben e Jen stanno comprando una mega villa in quel di Pacific Palisades (nel centro di Los Angeles, a Nord di Santa Monica) del valore di sessantaquattro milioni di euro.

I due avrebbero puntato la lussuosa dimora già a febbraio scorso e, dopo numerose visite, sarebbero in procinto di concludere la compravendita.

In particolare, la reggia che a quanto pare diventerà il nuovo (gigantesco) nido d’amore dei Bennifer, è composta da ben otto camere da letto e undici bagni.

La casa, luminosissima e su tre piani, si trova su un terreno di oltre undici mila metri quadrati e comprende (tra le altre cose) anche una palestra, una sala multimediale professionale, una sala giochi, un ascensore e un enorme cortile con piscina e area firepit.

All’interno della villa pare vi sia anche una meravigliosa biblioteca e nella proprietà vi è anche una guest house, qualora la coppia volesse ospitare qualcuno pur mantenendo la propria privacy.

Ben Affleck e Jennifer Lopez vicini di casa di Jennifer Garner

Sicuramente la gigantesca proprietà che Ben Affleck e Jennifer Lopez stanno per acquistare è abbastanza capiente da ospitare tutta la loro famiglia allargata.

Jennifer Lopez, infatti, è mamma di due gemelli – Emmy e Max – nati dalla relazione con il collega Marc Anthony, mentre Be Affleck ha tre figli – Seraphina, Violet e Samuel – avuti dalla ex moglie Jennifer Garner.

A proposito di Jennifer Garner, a quanto pare la ex di Ben Affleck diventerà la nuova vicina di casa dei Bennifer in quanto l’attrice ancora abita ella alla residenza di Pacific Palisades dove conviveva con l’ex marito. Non è da escludere, quindi, che proprio per rendere più facile la gestione dei figli in comune, Ben abbia spinto per questa esclusivissima zona di Los Angeles.

D’altronde, si vocifera che siano ormai mesi che la Lopez e Affleck sono alla ricerca di una casa, dopo che sia pop star che l’attore hanno messo in vendita le rispettive abitazioni “da single” (quella di Ben è stata venduta per trenta milioni di dollari).

I bene informati hanno inoltre affermato che i due hanno visitato diverse lussuosissime proprietà in giro per Los Angeles ma solo ora hanno trovato quella perfetta per le loro (decisamente altissime) esigenze.