Jennifer Lopez e Ben Affleck: la casa a Bel Air con 13 camere e 7 bagni

Jennifer Lopez e Ben Affleck, come tutte le celebrity di Hollywood, hanno una vera e propria passione per gli immobili di lusso. L’ultima villa in cui hanno vissuto è quella di Bel Air, con ben 13 bagni e 9 camere da letto. Una dimora speciale per la coppia, che ha trascorso nella casa un breve periodo da fidanzati prima di convolare a nozze.

La casa di Jennifer Lopez in vendita: il prezzo

Da tempo JLo era a caccia di una nuova sistemazione per la sua grande famiglia, così ha deciso, insieme a Ben Affleck, di mettere in vendita la villa di Bel Air. Il prezzo? 42,5 milioni di dollari, pari a circa 38,7 milioni di euro. Jennifer aveva comprato la proprietà nel 2016 aggiudicandosi non solo la struttura da 1300 m2, ma anche il terreno circostante da 32mila m2.

La Lopez non ha mai negato di essere molto legata a questa abitazione, che prima di lei era stata di proprietà di James Packer, il miliardario australiano ed ex di Mariah Carey. Ma anche di Danny De Vito e Matilda Rhea Perlman, oggi sua ex moglie.

Gli interni di lusso

La villa possiede tetti alti, porte e finestre in acciaio. Un soggiorno con camino e bar dotato di una terrazza, ma anche sala da pranzo e cucina con camino in pietra. Non manca una sala giochi, con bar e balcone affacciato su una piscina. Tutte le camere da letto sono dotate di terrazza, inoltre non può mancare un cinema privato con ben trenta posti a sedere.

Al secondo piano trovano spazio una sala massaggi, la stanza degli ospiti e uno studio/ufficio. La suite offre inoltre un soggiorno, una biblioteca, armadi doppi, camino e ovviamente una terrazza. La proprietà si conclude con una palestra, uno studio, un orto esterno e un anfiteatro che può accogliere fino a cento persone. All’aperto sono presenti anche una cucina, un’area entertainment e una doccia.

Dove vive Jennifer Lopez

Dove vivranno Jennifer Lopez e Ben Affleck dopo aver venduto la loro villa da 42,5 milioni di dollari? La coppia avrebbe già trovato una nuova dimora nell’area di Pacific Palisades. Si tratta di uno dei quartieri più belli ed esclusivi di Los Angeles, abitato da celebrity e milionari. La magione scelta dai Bennifer costa 34.500.000 milioni di dollari ed è di recente costruzione. Lo stile con cui è stata realizzata è quello Hamptons, super chic, su due livelli e con un acro di terreno. Quest’ultimo è un dettaglio non da poco visto che il quartiere sorge in un’area piuttosto piccola dove i terreni sono molto richiesti (e costosi).

All’interno si possono trovare ben sette camere da letto e tredici bagni. A disposizione dei proprietari poi ci sono una piscina, una palestra e una sala di proiezione e una cantina con vini pregiati. Il tocco di classe? Un centro benessere privato per gli abitanti della casa!

La coppia si trasferirà nella nuova casa con tutta la famiglia. Jennifer Lopez infatti ha due figli, i gemelli Emme Maribel e Maximilian David, frutto dell’amore per Marc Anthony. Ben Affleck invece è papà di Violet, Seraphina e Samuel, avuti dall’ex moglie Jennifer Garner.