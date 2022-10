Jennifer Lopez e Ben Affleck, nessuna crisi all’orizzonte: “Sono più innamorati che mai”

Nei giorni scorsi sono iniziate a circolare delle voci su un presunto divorzio imminente per la coppia d’oro di Hollywood: stiamo parlando ovviamente di Jennifer Lopez e Ben Affleck, che dopo un matrimonio da favola a distanza di vent’anni dal loro primo incontro, sarebbero già in crisi profonda. Niente di più falso: a smentire i pettegolezzi sono arrivate le dichiarazioni di una fonte vicina alla coppia, che traccia uno scenario diametralmente opposto, sostenendo che i due sarebbero più innamorati che mai.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, niente crisi: sono innamoratissimi

Le voci di una crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck a distanza di tre mesi dalle loro nozze da sogno sono state immediatamente smentite. A farlo una fonte vicina alla coppia, che sulle pagine di UsWeekly ha spiegato che non potrebbero essere più felici. Una versione diametralmente opposta rispetto al quadro emerso e diffuso da Radar Online, che vorrebbe i due a un passo dalla rottura.

“Ben e Jen sono ancora nella fase della luna di miele – si legge sul portale -. Sono innamorati persi l’uno dell’altra. Essere diventati marito e moglie non ha cambiato molto la loro relazione, eccetto per il fatto di averla resa ancora più solida. Stanno cercando una casa da comprare insieme e sperano di trovarne presto una che renda felici entrambi”.

Secondo la fonte Affleck non avrebbe cambiato indirizzo dopo i continui litigi con Jennifer, al contrario sarebbe innamorato della moglie e dei figli di lei, Emme e Max, nati dal matrimonio con l’ex marito Marc Anthony.

“Jen sta lavorando duro e Ben ha assunto i compiti di un padre e aiuta i bambini. Jennifer adora il fatto che lui sia un padre così bravo e che possa sempre contare su di lui. Ben la sostiene sempre ed è andato anche a farle visita sul set. I bambini della coppia vanno d’accordo e amano trascorrere del tempo insieme come una famiglia allargata. Ben e Jen non vedono l’ora di trascorrere le feste insieme e condividere le loro tradizioni”, ha dichiarato la fonte.

Jennifer e Ben, le voci sulla crisi

È bastata un’assenza prolungata sui social per scatenare i pettegolezzi su una presunta crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. È stato Radar Online a lanciare l’indiscrezione sui problemi della coppia, a quanto riportato molto più gravi del previsto. Secondo il sito americano di gossip i due si sarebbero mostrati insieme in pubblico solo per salvare le apparenze, sfoggiando dei “sorrisi tirati” che nasconderebbero una grande insoddisfazione.

A causare la crisi, stando a quanto riportato dal portale sarebbero delle incompatibilità tra l’attore e la pop star. A complicare le cose poi ci sarebbero i vizi di Ben, molto noti al panorama hollywoodiano. “Jennifer odia il fumo. Ben ha promesso di smettere, ma le lamentele lo stanno spingendo a fumare ancor di più”.

Altre fonti sostengono che la routine coniugale starebbe già distruggendo il loro amore, e l’attore si sarebbe già allontanato da casa: “La coppia non smette mai di litigare. Prima del matrimonio, Jennifer ha mentito: ha finto di essere perfetta e rilassata. Ben invece era accecato dall’amore, tanto da non vedere la realtà dei fatti”.