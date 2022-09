Jennifer Lopez e Ben Affleck, la luna di miele non finisce

Innamorati e felici più che mai: lanon finisce. Perché, come accade quando l’amore è vero e profondo, ogni momento trascorso insieme è speciale. E loro lo sanno bene dal momento che il loro sentimento è sbocciato nuovamente poco più di un anno fa, dopo 20 anni da quella prima relazione che già doveva coronarsi con il matrimonio. Il loro ritorno di fiamma è partito proprio da quel sì mancato, in breve infatti Ben Affleck ha fatto la proposta a J.Lo , poi sono arrivate le nozze. Doppie: prima a Las Vegas, e solo per loro due, e poi con una grande festa