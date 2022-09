Jennifer Lopez e Ben Affleck, le foto delle nozze

Il matrimonio tra Jennifer Lopez Ben Affleck è stato un sogno:per una coppia che, dopo vent'anni, si è ritrovata, più affiatata di prima. Sulla sua newsletter On The JLo, la Lopez - che ha cambiato il cognome in Affleck - ha aggiunto ulteriori dettagli intimi sul weekend in cui ha celebrato il suo amore con Ben. E ha condiviso altre foto a dir poco magnifiche.