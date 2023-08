Jennifer Lopez e Ben Affleck celebrano il primo anniversario: le foto inedite delle nozze

Fonte: IPA Jennifer Lopez, look mozzafiato. E tornano i baci con Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck celebrano il loro primo anniversario di matrimonio: una data importantissima per la coppia, il cui ritorno di fiamma, tanto chiacchierato nell’estate del 2021, si è trasformato in qualcosa di più, un modo concreto per riprendere la loro storia. E non lasciarsi – si spera – mai più. Perché, nonostante le insistenti voci di crisi, J.Lo e Affleck si sono sempre mostrati uniti e affiatati.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, il primo anniversario di matrimonio

Il 20 agosto 2022 Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono detti “sì” dopo vent’anni dalla loro prima storia d’amore. Una coppia super chiacchierata, ma non solo: una coppia magica di Hollywood. I “Bennifer” sono tornati insieme due anni fa, per un ritorno di fiamma in piena regola. Dopo un periodo di vacanze separate – lei a Capri, lui a Firenze – è tempo di riunire la famiglia per questi giorni speciali.

J.Lo, che è super social, ha ovviamente condiviso un post su Instagram, facendo una dedica speciale. “Caro Ben, seduta qui da sola, guardando il mio anello, mi sento sopraffatta. Mi fa venire voglia di cantare, come siamo finiti qui, senza riavvolgerci, oh mio, questa è la mia vita”. Caro Ben Pt. II è la prossima canzone della Lopez, ed è decisamente un inno al suo amore con Affleck. La prima parte della canzone Caro Ben è stata pubblicata nell’album This Is Me del 2002.

Gli scatti inediti delle nozze su Instagram

Non solo una dedica, così come l’anticipazione del brano, ma anche scatti inediti delle nozze, la cui cerimonia in grande stile si è tenuta in Georgia – nella proprietà di Affleck da 8,9 milioni di dollari – per un costo totale di 400.000 dollari. Bellissimi, sorridenti, in grado di amarsi ancora e di nuovo dopo vent’anni. Una delle storie più belle di Hollywood, che ha resistito al tempo, che ha atteso il fatidico momento giusto. Le foto sono a dir poco mozzafiato: il lungo bacio? Un sogno a occhi aperti.

La crisi mai confermata

Per la Lopez e Affleck, l’estate è all’insegna dell’amore (in Italia, meta amatissima da entrambi). Dopo il compleanno della Lopez e quello di Affleck il 15 agosto, si sono mostrati insieme in auto. “Caro Ben, buon compleanno. Ti amo”, ha scritto su Instagram la cantante. Il segreto del loro rapporto? Semplice: amicizia e affetto, non solo amore. Un’intesa fuori dal comune.

Spesso, infatti, i tabloid hanno parlato dei loro “caratteri difficili”, non sempre simili, anzi, più agli antipodi. La loro favola d’amore – non a caso – è stata spesso al centro del gossip, con presunte crisi che, alla fine, non hanno mai trovato conferma. Tutt’altro. In parte, però, ha (forse) contribuito proprio J.Lo, quando, nel corso di una diretta televisiva, ha detto: “Ben non è un uomo facile, ha sempre da ridire su cosa mi metto e quando sono scollata mi chiede dov’è il resto della camicetta e poi vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante”. Alla fine, però, l’amore trionfa sempre, anche e soprattutto nelle differenze. Perché – forse – proprio in quelle risiedono la capacità di prendersi la mano e di non lasciarla.