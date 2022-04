J.Lo svela i dettagli sulla proposta (strana ma bella) di Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck, baci appassionati (in famiglia). E lei è sempre più bella

L’annuncio di fidanzamento di Jennifer Lopez e Ben Affleck ha fatto breccia nei cuori di tutti. E non è difficile comprendere il perché: la coppia più amata di Hollywood, che ha fatto sognare vent’anni fa come oggi, sta per convolare a nozze. E la proposta di matrimonio di Ben Affleck è stata “strana ma bella”, perché non è avvenuta in modo convenzionale. Sì, si è inginocchiato. Ma dov’era Jennifer? La Lopez stessa ha svelato maggiori dettagli su uno dei momenti più magici della sua vita.

Come si è proposto Ben Affleck a Jennifer Lopez

“L’ho semplicemente guardato negli occhi, sorridendo e piangendo allo stesso tempo. Dopo vent’anni, stava accadendo di nuovo”. L’artista ha condiviso – sempre mediante la newsletter On The JLo, dove ha mostrato l’anello di diamanti – qualche retroscena su come è avvenuta la proposta di Ben.

“Sabato sera, mentre mi trovavo nel mio posto preferito, il mio bellissimo amore si è inginocchiato e mi ha fatto la proposta”. Ma dove si trovava Jen? Nella vasca da bagno, tra mille bolle di sapone. Sì, un luogo un po’ strano dove chiedere la mano della propria fidanzata, ma al contempo un posto meraviglioso. “Sono rimasta letteralmente senza parole, e lui mi ha incalzata, chiedendomi se fosse un sì. E io ho detto: sì, certo che è un sì”. Strana, semplice, ma allo stesso tempo bella e particolare. Jennifer ha anche raccontato della commozione.

“Stavo sorridendo, ma le lacrime scendevano sul mio viso. Non era niente di speciale, ma era la cosa più romantica che avrei potuto immaginare. Solo un tranquillo sabato sera a casa, due persone che si promettono di esserci sempre l’una per l’altra. Due persone molto fortunate, che hanno avuto una seconda possibilità per vivere il vero amore“.

Jennifer Lopez, l’anello di fidanzamento

Dopo che nell’ultima settimana si era rincorse le voci di un possibile fidanzamento, Jennifer Lopez ha voluto condividere l’annuncio in grande stile. In realtà, questa è la seconda proposta di matrimonio che riceve da Ben: la prima c’è stata vent’anni fa, ma purtroppo, alla fine, hanno sciolto il fidanzamento, prendendo strade diverse.

E che dire dell’anello? “Un diamante verde di quelle dimensioni è incredibilmente raro e farebbe scomparire il valore del loro precedente anello di fidanzamento. Valuterei l’anello ben oltre i 5 milioni di dollari: potrebbe valere più di 10 milioni”. A parlare è stato Mike Fried a Page Six, CEO di Diamond Pro, sostenendo quanto sia prezioso.

Quando si sposano Jennifer Lopez e Ben Affleck

Non c’è nessun “Save the Date”, stando a quanto ha riportato Page Six. Né la stampa né i fan sapranno in anticipo la data delle nozze. “Dopo l’ultima volta che si sono fidanzati non ci sarà alcun annuncio su quando e dove si sposeranno. Lo faranno e poi condivideranno la notizia”, ha svelato una fonte vicina alla coppia. I Bennifer si erano già “promessi” nel 2002: nel 2004, era arrivato l’annuncio della rottura del fidanzamento, anche e soprattutto per l’accanimento dei paparazzi.

“A causa dell’eccessiva attenzione dei media nei confronti del nostro matrimonio, abbiamo deciso di posticipare la data”. Jennifer Lopez stessa ha rivelato di recente di aver imparato molto dalla prima volta che sono stati insieme, e che non vogliono ripetere in alcun modo gli stessi errori.