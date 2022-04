L’anello di fidanzamento (il sesto) di JLo: un diamante naturale verde da capogiro

I fan della coppia non aspettavano altro: Jennifer Lopez e Ben Affleck convoleranno (di nuovo) a nozze. Una notizia che le riviste di gossip rincorrevano da giorni e di cui si attendeva solo la conferma, che alla fine è arrivata dalla stessa cantante, che ha mostrato il preziosissimo anello con diamante verde da capogiro.

JLo, l’anello di fidanzamento con diamante verde naturale

L’annuncio della bella notizia è arrivato direttamente dalla popstar, che nella sua newsletter ha voluto condividere con i suoi fan il suo recente fidanzamento con Ben Affleck. Si tratta della seconda proposta di matrimonio dell’attore, dopo vent’anni dall’inizio della loro prima storia d’amore.

Nei giorni scorsi Jennifer Lopez è stata paparazzata a Los Angeles: a colpire l’attenzione dei fotografi, a parte la sua innegabile bellezza, è stato l’importante anello al dito, probabilmente quello che Ben Affleck aveva acquistato nell’estate del 2021 proprio per chiederle di sposarlo.

Il gioiello è da capogiro: si tratta di un anello con un diamante verde naturale da 8,5 carati. “Se quello è davvero un diamante verde, allora sono sbalordito”, ha detto Mike Fried, CEO di Diamond Pro, a Page Six. “Un diamante verde di quelle dimensioni è incredibilmente raro e farebbe scomparire il valore del loro precedente anello di fidanzamento. Valuterei l’anello ben oltre i 5 milioni di dollari: potrebbe valerne più di 10 milioni”.

JLo, il significato del colore verde

Ben Affleck deve conoscere bene la sua fidanzata, e per questo crediamo che la scelta di un diamante verde non sia stata certo casuale. JLo infatti non ha mai nascosto che per lei questo colore abbia un significato particolare.

“Dico sempre che il colore verde è il mio colore fortunato”, aveva fatto sapere la cantante in una delle sue precedenti newsletter, mostrando anche alcune opere d’arte della sua casa con stampe di colibrì. “Forse vi ricordate un certo vestito verde… Ho capito che ci sono molti momenti nella mia vita in cui sono successe cose incredibili quando indossavo il verde”, ha spiegato facendo riferimento al Jungle Dress, l’iconico abito Versace che ha sfoggiato due volte a vent’anni di distanza.

Il sesto anello di fidanzamento per JLo

Per la popstar si tratta del sesto anello di fidanzamento: ha avuto cinque fidanzati ufficiali (e cinque conseguenti matrimoni) e con loro è cresciuto anche il valore degli anelli che suggellavano l’impegno (teorico) per tutta la vita.

Il primo fidanzamento per JLo risale al 1997, quando convolò a nozze con il ristoratore Ojani Noa, ristoratore. Per giurarle amore eterno l’imprenditore le regalò un brillante dal valore che già allora sembrava spropositato: 100.000 dollari.

Nella vita della Lopez poi arrivò Cris Judd: il coreografo nel 2001 le regalò un anello di smeraldo. Il matrimonio durò un solo anno, perché subito dopo arrivò lui, Ben Affleck, che anche ai tempi non badò a spese per chiedere la mano della sua amata. L’anello di diamanti era enorme (tanto che entrò nella storia degli anelli di fidanzamento più belli): 6.10 carati, dal costo di 1.2 milioni di dollari.

Il gioiello dell’attore, che aveva già fatto girare la testa di tantissimi, fu oscurato dall’anello regalato da Marc Anthony: un diamante del peso di 8.5 carati e dal valore commerciale di 4 milioni di dollari. Prima del ritorno di fiamma con l’artista Jennifer si sposò con Alex Rodriguez: il suo anello di fidanzamento aveva un valore di 3 milioni di dollari, per 15 carati di peso.