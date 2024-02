Jennifer Lopez a New York: trasforma le strade in passerella con una pelliccia bianca

Jennifer Lopez conferma il suo status di icona intramontabile per le strade di New York avvolta in una scintillante pelliccia bianca

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez

Jennifer Lopez rimane una delle figure più influenti nell’industria dell’intrattenimento, una donna che con ogni passo, sia sulle strade di New York sia sui palchi internazionali, continua a definire cosa significa essere una vera e propria star, nel pieno splendore del termine. Con la sua pelliccia bianca, ha riscritto ancora una volta le regole dello stile, dimostrando che eleganza e audacia possono andare a braccetto, ispirando donne di tutte le età a osare, a sognare e a brillare senza paura.

Fonte: Getty Images

La regina del glamour: Jennifer Lopez illumina New York

Non è una novità che Jennifer Lopez trasformi ogni angolo di strada in una vera e propria passerella. Recentemente, la diva di origini portoricane è stata avvistata nelle strade di New York mentre si dirigeva al SNL after party, incapsulando l’essenza stessa del glamour metropolitano. L’artista non è solo un’icona della musica e del cinema come ha anche dimostrato durante l’ultima Fashion Week di Parigi, ma anche un vero e proprio punto di riferimento nel mondo della moda, capace di dettare tendenze con la stessa facilità con cui colleziona successi. Nel freddo inverno newyorkese, JLo ha scaldato l’atmosfera con la sua presenza, avvolta in una lussuosa pelliccia bianca che sfidava l’albore gelido con la sua iridescenza calda e avvolgente. Il capo, un vero statement di stile, risalta sulla silhouette snella della star, creando un contrasto visivo di eleganza e potenza.

Fonte: Getty Images

Uno show di stile: JLo a SNL

Non è tutto. La star 54enne ha portato il suo inconfondibile stile anche sul palco del Saturday Night Live, dove si è esibita in due look altrettanto stupefacenti. Presentata dalla stella di The Bear, Ayo Edebiri, Jennifer Lopez ha prima dato vita a una performance del suo nuovo singolo Can’t Get Enough, con la collaborazione di Latto e REDMAN, per poi stupire ancora una volta in un abito floreale lungo fino al pavimento, con spalle scoperte e uno spacco vertiginoso che rivelava una gamba tonica e scolpita. Questi due momenti rappresentano la quintessenza della sua arte: un mix di talento, grinta e una presenza scenica che lascia il segno. Sul palco di SNL, la Lopez ha dimostrato ancora una volta di essere una forza della natura, gestendo con disinvoltura e professionalità anche un piccolo imprevisto legato ai capelli, senza che questo incidesse sulla sua performance energica e impeccabile.

La sua apparizione a SNL non è solo un’anteprima del suo imminente album This Is Me… Now, ma anche la celebrazione di un percorso artistico che dura da oltre due decenni. Jennifer Lopez si è distinta non solo per la sua musica, ma anche per il suo stile unico e riconoscibile. La sua evoluzione fashion è parallela alla sua crescita artistica, segnando ogni fase della sua carriera con look memorabili che sono diventati parte della cultura pop.

Il 16 febbraio, con la pubblicazione del suo nono album in studio, JLo chiuderà un cerchio, portando a compimento “un viaggio di 20 anni”, come affermato in un comunicato stampa. L’album, che vede l’artista più coinvolta nella produzione e nella scrittura, comprende brani come Dear Ben Pt. II, seguito della sua canzone d’amore del 2002 dedicata a Ben Affleck, e il singolo principale Can’t Get Enough, rilasciato il 10 gennaio.