Jennifer Lopez regina della Paris Fashion week: i look da sogno

Jennifer Lopez divina e regina indiscussa della Paris Fashion Week di gennaio 2024. Ospite delle sfilate di alcuno fra gli stilisti più importanti ha illuminato il parterre per eleganza e originalità. Qualunque look indossi, che sia fiabesco come nel caso di Elie Saab, regale per Valentino o futuristico per Elie Saab, riesce ad essere unica e inarrivabile.

J.Lo, in uscita con il nuovo album (il singolo Can’t Get Enough sta impazzando in radio in questi giorni), 54 anni compiuti, è la dimostrazione vivente di come, complice un buon Dna e tanta buona volontà -intesa come rigore ed allenamento – l’età possa essere solo un dettaglio anagrafico: Jenny mangia in testa a tante celeb con la metà dei suoi anni.

Jennifer Lopez, futuristica per Schiaparelli

Il primo look esibito da Jennifer alla Paris Fashion Week è stato quello indossato alla sfilata Schiaparelli. Un outfit futuristico e stravagante, in perfetto Schiaparelli style, composto da una voluminosa giacca bianca con rose applicate, collant neri ed eccentrici occhiali da sole.

Jennifer Lopez, regale (e indiamantata) per Valentino

Dagli eccessi di Schiaparelli alla regalità istituzionale di Valentino. Look total black, capelli acconciati come una principessa anni ’50 o ’60, illuminato da un incredibile parure di diamanti. Una regina d’altri tempi.

Jennifer Lopez fiabesca per Elie Saab alla PFW

Jennifer Lopez era una apparizione fiabesca con il suo incredibile abito Elie Saab, alla sfilata omonima dello stilista libanese. Un abito color salvia super scollato e tanto di mantello floreale e cintura che metteva in risalto la sua silhouette perfetta. Un fiocco di velluto verde come accessorio sui capelli e il risultato è perfetto

