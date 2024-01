Paris Fashion Week, Kim, Kylie e Zendaya: gara di bellezza

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: Getty Images-IPA Paris Fashion Week: i look più incredibili delle celeb

Le settimane delle moda sono diventate sempre più occasione di mondanità e di esibizione dei migliori look non solo sopra le passerelle, da parte degli stilisti, ma anche e soprattutto sotto, protagoniste le più famose celeb internazionali, vestite meravigliosamente dagli stessi brand che le ospitano nel parterre delle proprie sfilate. E la Paris Fashion Week di gennaio 2024 non fa eccezione.

Da Jennifer Lopez a Zendaya, dalle immancabili Kim Kardashian e sorellastra Kylie Jenner, Valentino, Schiaparelli, Fendi, Margiela diventano occasione per sfoggiare look incredibili e ricercati che calamitano l’attenzione dei fotografi quanto se non più delle modelle in passerella. Lo show biz, insomma, è sempre più protagonista anche delle fashion week, in un mix moda e spettacolo che è ormai diventato un tutt’uno inscindibile.

Paris Fashion Week, Kim Kardashian ospite da Margiela

Tra gli ultimi avvistamenti degni di nota, quello di Kim Kardashian alla sfilata di Maison Margiela, inguainata in un incredibile abito nero bucherellato, arricchito da una importante collana collare in oro e argento.

Fonte: Getty Images

Paris Fashion Week, Kylie Jenner per Margiela

Insieme a Kim, anche la mamma Chris e la sorellastra Kylie Jenner ospiti di Maison Margiela. Mentre la piccolina di casa sfoggiava un miniabito argentato a maniche corte con una scollatura ampia, tacchi bianchi e orecchini di diamanti, mamma Chris ha optato per un trench nero con maniche a sbuffo indossato sopra una camicia bianca e pantaloni scuri.

Fonte: Getty Images

Fonte: Getty Images

Paris Fashion Week, Zendaya ospite di Fendi

Chiude il trittico di bellezze da sfilata, Zendaya, ospite della sfilata Fendi. Dopo l’incredibile look sfoggiato per Schiaparelli, l’attrice ci riprova con un incredibile abito burgundi e una acconciature futuristica. qualunque cosa indossi: una dea.

Fonte: Getty Images