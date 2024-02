Milan Fashion Week, ospiti vip pazze per il plastic nude

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Milan Fashion Week, termometro di tendenze e must have in fatto di moda per la prossima stagione. Tra le novità più rilevanti e innovative c’è senza dubbio il plastic nude, già proposto la scorsa stagione da Diesel e diventato protagonista anche delle sfilate di questa settimana della moda.

Sopra e sotto le passerelle, a giudicare dalla modelle e dalle ospiti vip presenti al défilé, il plastic nude impazza ovunque. Sensuale, azzardato, non certo facile da indossare, non per tutti almeno, ma decisamente innovativo e futuristico. Una seconda pelle che mostra più che nascondere e rende il corpo protagonista assoluto.

Alla sfilata Diesel, le ospiti hanno provato l’ebbrezza di questo nuovo look: da Rose Villain a Bella Thorne, le celeb si sono divertite a sperimentare il trend. Con risultati decisamente apprezzabili, a giudicare dai flash dei fotografi, tutti per loro.

Bella Thorne, la bad girl di Hollywood, ha fatto la sua comparsa alla sfilata Diesel sfoggiando un look veramente estremo, che lasciava ben poco all’immaginazione.

Bella, con questo look, ha potuto mostrare i tatuaggi e i piercing normalmente più nascosti

