Paris Fashion Week 2024, Vittoria Ceretti conquista da Schiapparelli senza sopracciglia

La top model italiana ha lasciato il segno con un look "no brows" che ha riscritto le regole della bellezza, dimostrando come l'audacia possa essere cool

La Paris Fashion Week ha sempre rappresentato un faro nel mondo della moda, un evento che annualmente attira gli sguardi di appassionati, esperti e celebrità da ogni angolo del globo. Quest’anno, tra le molteplici novità e conferme che hanno calcato le passerelle parigine, spicca una presenza italiana che ha saputo catturare l’attenzione e ammaliare il pubblico: Vittoria Ceretti. La top model italiana, già nota nel panorama internazionale per la sua straordinaria capacità di trasformazione e la sua eleganza innata, ha sfilato per la maison Schiaparelli, presentando un look audace e sofisticato che non ha mancato di stupire: un glam senza sopracciglia.

Paris Fashion Week 2024, Vittoria Ceretti conquista da Schiapparelli

Il prêt-à-porter di Schiaparelli, sotto la guida visionaria di Daniel Roseberry, ha proposto una collezione FW24-25 che si distingue per l’alta qualità e l’innovazione, mantenendo vivi gli elementi distintivi della maison. Quest’anno, tra le varie proposte che hanno caratterizzato la sfilata, Vittoria Ceretti è emersa come icona di stile, presentando un look “no brows” che ha subito fatto tendenza. La decisione di “cancellare” le sopracciglia, rendendole bionde e quindi quasi invisibili, non è stata solo una scelta di stile ma un vero e proprio statement, un modo per rompere gli schemi e proporre una nuova visione della bellezza.

La Ceretti, con la sua presenza magnetica, ha incarnato perfettamente lo spirito di Schiaparelli, unendo arte e moda in un’espressione unica che ha lasciato il segno. La collezione, che spazia dai tailleur eleganti e sofisticati ai capispalla innovativi, ha trovato nella top model italiana il suo emblema, dimostrando come la moda possa essere allo stesso tempo audace e incredibilmente chic.

La presenza di Vittoria Ceretti alla Paris Fashion Week, in qualità di indossatrice della nuova collezione di Schiaparelli, non è solo una testimonianza del talento italiano nel mondo della moda, ma anche un messaggio potente sulla bellezza e sull’identità femminile. Con il suo look senza sopracciglia, Ceretti ci ricorda che la bellezza non è conformità, ma coraggio di essere se stessi, di esplorare nuove forme e di superare i limiti imposti dalle convenzioni.

Tra couture e prêt-à-porter: l’evoluzione di Schiaparelli

Schiaparelli, storica maison che ha visto la sua rinascita grazie al talento di Daniel Roseberry, continua a navigare tra le acque della couture e del prêt-à-porter con maestria e innovazione. Se a gennaio la maison aveva già impressionato con la sua linea couture, la Fashion Week ha rappresentato l’occasione per mostrare come Schiaparelli sappia eccellere anche nel ready-to-wear, senza perdere di vista l’esclusività e il lusso che caratterizzano il brand.

Roseberry, con la collezione autunno inverno 2024 denominata “Esprit de Schiap”, ha voluto enfatizzare come il prêt-à-porter di Schiaparelli non sia un semplice abbigliamento da giorno, ma una vera e propria dichiarazione di stile, in grado di emozionare e stupire. Vittoria Ceretti, scelta come volto per questa collezione, simboleggia alla perfezione questo messaggio, portando in passerella non solo vestiti, ma veri e propri pezzi d’arte che invitano a osare, a sperimentare, a essere uniche.

La collezione Autunno/ Inverno 24 – 25

L’apertura dello show è stata caratterizzata da una sfilata di tailleur che ha immediatamente catturato l’attenzione per la varietà dei tagli e la palette di colori scelta. Dalle silhouette ariose in tonalità di grigio e beige, perfette per un look da giorno sofisticato, ai tagli più aderenti in nero e denim, la collezione ha esplorato le molteplici sfaccettature della femminilità moderna. I pantaloni baggy si alternano a longuette aderenti, offrendo soluzioni versatili per ogni occasione. Un elemento ricorrente, il dettaglio dorato, simbolo distintivo della maison, aggiunge un tocco di luce a ogni outfit, evidenziando bottoni e bordature preziose, mentre le cravatte, che evocano trecce di capelli veri, giocano con l’immaginario surrealista e grottesco.

Il focus si sposta poi sui capispalla, pezzi chiave della stagione invernale, dove Schiaparelli mostra tutto il suo savoir-faire. La selezione spazia da cappotti neri impreziositi da spille dorate a caban morbidi e lunghi doppiopetto, proposti in versioni a quadri o in mohair bianco. L’attenzione ai dettagli e la ricerca minuziosa si manifestano anche nei piumini corti, nei chiodi con colli furry, nelle giacche in pelle glossy e nelle pellicce arricchite da inserti in pelle, confermando l’impegno della maison verso un lusso che non tralascia nessun aspetto del guardaroba invernale.