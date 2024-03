Sienna Miller, prima uscita pubblica dopo il parto: l’abito alla Paris Fashion Week

Sienna Miller, icona di stile e nuova mamma, ha scelto la sfilata di Chloé alla Paris Fashion Week per il suo ritorno trionfale sulle scene in pieno stile Boho Chic

La rinascita post-parto nel mondo della moda ha un volto, ed è quello radioso di Sienna Miller, che ha fatto il suo trionfale ritorno al jet set internazionale scegliendo di fare la sua prima apparizione pubblica post-gravidanza in occasione della sfilata di Chloé alla Paris Fashion Week. La scelta non sorprende, considerando il legame indissolubile tra l’attrice e lo stile Boho Chic, di cui è da sempre considerata un’icona, e la maison francese, emblema di questo stile inconfondibile.

Sienna Miller, prima uscita pubblica dopo il parto

Sienna Miller ha dimostrato ancora una volta perché è considerata la regina indiscussa dello stile Boho Chic. A 42 anni, seduta in prima fila alla sfilata di Chloé, l’attrice ha sfoggiato un look che incarna alla perfezione l’incontro tra l’audacia e la femminilità: un bomber oversize in stile biker abbinato a un romantico abito slip dress bianco di seta. Quest’apparizione segna il suo ritorno sulla scena pubblica a poco più di un mese dalla nascita del suo primo figlio con il compagno Oli Green, 27 anni, e si aggiunge alla famiglia che include già Marlowe, 11 anni, nata dalla relazione con l’ex Tom Sturridge.

Sienna ha mantenuto un profilo basso per quanto riguarda la moda post-parto, optando per un look cool e chic che comprendeva il giubbotto aviatore boxy abbinato a quello che sembrava essere un abito slip di seta bianca con dettagli in pizzo. Non ha mancato di riportare in auge le zeppe, completando il suo outfit con sandali in pelle vertiginosi. I suoi capelli biondi erano mossi e sciolti, e il makeup, incentrato su un look naturale con labbra nude, esaltava la sua bellezza senza tempo.

L’ultima volta che i fan hanno avuto l’opportunità di ammirare Sienna Miller in un evento legato alla moda è stato a Londra, lo scorso settembre, quando l’attrice ha messo in mostra il suo pancione in occasione dello show di Vogue World, indossando un crop top che lasciava scoperta la pancia e una gonna ampia e spettacolare, entrambi firmati Schiaparelli.

La collezione Autunno / Inverno 24 -25 di Chloè

La Paris Fashion Week è stata testimone di un evento straordinario: la presentazione della collezione Autunno/Inverno 24-25 di Chloé, un vero e proprio ritorno alle radici sotto l’egida di Chemena Kamali, il nuovo direttore creativo. La Kamali, dichiaratasi erede spirituale di figure leggendarie quali Karl Lagerfeld e la fondatrice Gaby Aghion, ha impresso nella sua prima sfilata per la maison un soffio di vita che riporta direttamente all’essenza di femminilità libera e senza tempo che da sempre contraddistingue il brand.

L’anima della collezione pulsa con il ritmo degli anni ’70, evocando un mondo in cui la moda diventa sinonimo di liberazione. I tessuti fluiscono liberamente, dando vita a abiti che danzano intorno al corpo, blazer e jeans a campana che ricordano l’iconico fascino Seventies, all’insegna di una femminilità che è al contempo naturale, sensuale e potente. La fluidità e il movimento delle silhouette di Chloé sono esaltati in ogni dettaglio, riflettendo una libertà che è tanto fisica quanto spirituale.

Tra i capi che hanno segnato questa rinnovata visione, spiccano le camicie di ruches, leggere e aeree, capaci di conferire un tocco di sofisticata semplicità anche all’outfit più essenziale. Non poteva mancare il celebre rosa Chloé, tonalità delicata che da decenni accompagna l’immaginario della maison, evocando con il suo calore la dolcezza e la femminilità. A questo si aggiungono le mantelle, capi evocativi che con la loro allure fanciullesca e il loro fascino indiscutibilmente anni ’70, racchiudono in sé il senso di protezione e libertà che ogni donna desidera. E infine, le clogs, simbolo dell’eredità Seventies di Chloé, si presentano in questa collezione in una veste rinnovata, arricchiti di dettagli moderni che ne fanno il perfetto connubio tra passato e presente.