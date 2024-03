Victoria Beckham in stampelle, ma sempre elegante: il look alla Paris Fashion Week

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La Paris Fashion Week è da sempre palcoscenico di momenti iconici che definiscono le tendenze del futuro, ma quest’anno, un’immagine ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media più di ogni altra: Victoria Beckham, la rinomata stilista e icona di stile, che nonostante le stampelle e il gesso, ha dimostrato che la vera eleganza e personalità non conoscono ostacoli.

Victoria Beckham in stampelle, ma sempre elegante

La scena della moda parigina è stata testimone di un evento senza precedenti: Victoria Beckham, avvolta in un’aura di determinazione e classe, si è presentata alla preparazione del suo show nonostante un recente infortunio. Un piccolo incidente in palestra, avvenuto il giorno di San Valentino, ha portato la designer a fratturarsi un piede, come rivelato dal marito David Beckham attraverso una storia Instagram piena di affetto e umorismo. Tuttavia, questo contrattempo non ha fermato Victoria, che ha scelto di affrontare l’imprevisto con il suo inconfondibile stile: tacchi alti, stampelle e un tutore, dimostrando che la sua forza e la sua identità vanno ben oltre le avversità fisiche.

La lezione di stile di Victoria Beckham è stata una vera e propria dichiarazione di indipendenza e forza interiore. Già nel 2008, in un’intervista, Victoria aveva affermato: «Senza tacchi non riesco proprio a concentrarmi». Queste parole assumono oggi un significato ancora più profondo, testimoniando come la passione per la moda e per l’espressione personale possano superare qualsiasi ostacolo. Il suo look per la Paris Fashion Week 2024 non è stato solo un capolavoro di stile ma anche un messaggio potente: la vera essenza di una donna non può essere confinata da nulla, neanche da un infortunio.

La collezione Autunno / Inverno 24- 25

Nell’ambito dell’ultima Paris Fashion Week, Victoria Beckham ha presentato una collezione Autunno / Inverno 2024 che segna un punto di svolta nel suo percorso creativo, offrendo una proposta che, pur mantenendo la raffinatezza distintiva del brand, esplora orizzonti sperimentali con un nuovo slancio. La stilista britannica, conosciuta per il suo approccio “posh” alla moda, che coniuga eleganza e praticità, ha rivisitato le silhouette trasformative al cuore del suo marchio, interpretandole attraverso il prisma della sua evoluzione creativa. Questa collezione sottolinea una filosofia di facilità d’uso, pur abbracciando una complessità costruttiva che si traduce in un’immediatezza visiva e tattile.

La sfilata ha rivelato un dialogo intrigante tra il tradizionale e l’innovativo, dove il tailoring classico viene manipolato per raggiungere nuove vette espressive. I blazer, che all’apparenza mantengono una linea tradizionale, sorprendono con schiene completamente scoperte, svelando una dualità che cattura l’essenza della collezione: esternamente classica, internamente audace. Gli abiti mini, modellati attorno a strutture metalliche, creano silhouette tridimensionali che attirano lo sguardo, giocando con le forme e le prospettive in modo sorprendente.

Elemento distintivo della collezione FW24-25 sono anche i capispalla, come giacche biker e trench, che presentano colli rialzati ed esageratamente alti. Questo dettaglio non solo enfatizza la silhouette ma aggiunge un livello di sofisticazione ed eccentricità che è diventato un segno distintivo del marchio Beckham. Victoria Beckham continua a privilegiare le silhouette amate, come i pantaloni puddle a palazzo e i morbidi smanicati in lana, confermando la sua predilezione per una moda che, pur essendo complessa nella sua costruzione, rimane intuitiva e liberatoria da indossare. La palette di colori, dominata da tonalità neutre, si arricchisce di accenti di blu notte, rosa baby e verde bottiglia, creando una narrativa cromatica che è tanto raffinata quanto accessibile.