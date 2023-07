David e Victoria Beckham, la foto di 24 anni fa per l’anniversario: sono cambiati?

Victoria e David Beckham, il look da copiare: colori e vibes anni Settanta

Si dice che le coppie di VIP abbiano vita breve – o almeno è quanto i fatti spesso dimostrano – ma David e Victoria Bechkam ribaltano totalmente questo preconcetto. Il 4 luglio 2023 hanno festeggiato il loro 24esimo anniversario di matrimonio e dobbiamo ammettere che vederli così giovani nello scatto condiviso su Instagram dall’ex calciatore dona una certa emozione. Felici come il primo giorno, non hanno mai smesso di essere amici e complici, oltre che marito e moglie. E forse il segreto è tutto qui: creare un legame che vada oltre ogni difficoltà, senza mai perdere di vista il comune obiettivo di trascorrere la vita insieme.

David Beckham, la dedica a Victoria per l’anniversario di nozze

“In questo giorno 4.7.99 ❤️ 24 anni e oltre 👵🏼 👴🏼 Alla migliore moglie, mamma e compagna di bevute (la maggior parte delle volte 🤪) Buon anniversario ti amo così tanto ❤️”, queste le poche ma splendide parole che David Beckham ha voluto dedicare alla moglie Victoria nel giorno dell’anniversario. Una celebrazione quasi da record, considerato che – a conti fatti – nel mondo delle celebs ad avere la meglio sono spesso brusche separazioni e altrettanto turbolenti divorzi.

Ma loro no. I Beckham continuano a guardarsi come il primo giorno, condividendo tutto. Non solo l’amore per i figli ai quali sono devoti, ma anche quello che li lega l’uno all’altra al di là di ogni pregiudizio. Quando si conobbero erano giovanissimi, proprio come nello scatto condiviso dell’ex calciatore sul suo profilo Instagram per celebrare questa giornata speciale. Proprio in quella foto c’è tutta la semplicità del sentimento appena sbocciato in una coppia di ragazzi all’apice del loro successo: lui è stato una delle punte di diamante del Manchester United e della Nazionale inglese, lei una tra le popstar più amate di sempre nelle iconiche Spice Girls.

Sono trascorsi tanti anni, ma nulla sembra avere scalfito il loro legame. Basta dare un’occhiata ai rispettivi profili social per rendersene conto: non c’è ricorrenza ai quali la coppia non dedichi anche solo un minuto del proprio tempo e non manca mai occasione per scambiarsi parole dolci come due fidanzatini.

David e Victoria Beckham, le tappe del loro amore

Un amore quasi scritto nel destino, così potremmo definirlo. Come lo stesso David Beckham ha spiegato in un’intervista a The Ellen DeGeneres Show, quando erano ragazzini vivevano a 15 minuti l’uno dall’altra a Londra. Ma senza essersi mai incontrati.

Il fatidico incontro c’è stato soltanto molti anni dopo, quando Victoria era l’ammaliante Posh Spice delle Spice Girls e David era uno dei giovani calciatori più amati del momento. Lei era allo stadio per vedere la partita e lui – che si era già “innamorato” vedendola esibirsi con le Spice Girls – ne era rimasto letteralmente folgorato. La prima occasione per parlare e conoscersi è stata quella che ha decretato l’inizio di questa splendida storia d’amore.

Venivano da due mondi diversi e, com’è comprensibile, entrambi avevano dei pregiudizi. Victoria era convinta che lui fosse il classico calciatore che vuole fare la “bella vita” andando di fiore in fiore, mentre lui la vedeva come una superstar irraggiungibile e che non avrebbe mai degnato di uno sguardo un “comune mortale” come lui. Alla fine avevano torto entrambi.

Si sono fidanzati ufficialmente nel 1998, poi il 4 luglio 1999 sono convolati a nozze in Irlanda dopo aver accolto il loro primo figlio, Brooklyn Joseph Beckham (oggi Peltz). La famiglia nel tempo si è allargata con l’arrivo di Romeo James, Cruz David e Harper Seven ma non sono mancate le voci su una presunta crisi (perfino sul divorzio imminente).

Nulla di vero, ovviamente. “Ci conosciamo meglio di chiunque altro – ha spiegato David Beckham in un’intervista -. La gente ha parlato di ‘Restiamo insieme perché è un marchio’? Certo che no. Stiamo insieme perché ci amiamo, perché abbiamo quattro figli fantastici… Abbiamo passato momenti difficili? Certo. Fa parte delle relazioni. Fa parte dei matrimoni”.