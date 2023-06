Victoria Beckham, la folle beauty routine da 800 euro: i segreti (da non imitare)

Fonte: Instagram A casa di David e Victoria Beckham tra lusso e modernità

Chi bella vuole apparire, un po’ deve soffrire recita un noto detto. E Victoria Beckham deve aver preso il proverbio troppo sul serio, perché l’ex popstar oggi affermata stilista 49enne, è disposta a qualsiasi tipo di sacrificio pur di mantenere la sua silhouette sottile come un giunco e la pelle del viso radiosa come ai tempi in cui, ormai trent’anni orsono, cantava con le Spice Girls.

Dalla dieta – che meglio sarebbe definire un semi-digiuno -, alla palestra, fino ai trattamenti estetici che richiedono una profonda anestesia, la beauty routine della Posh Spice spiega perché, nonostante sia sposata con uno degli uomini più affascinanti del mondo, Victoria non sorride mai.

Victoria Beckham: i suoi trattamenti richiedono un’anestesia

Ha il prezzo di ben 800 euro a seduta il trattamento estetico cui Victoria Beckham sottopone la pelle del viso ogni semestre, ma il prezzo non è la caratteristica più folle di questa beauty routine estrema. Il Morpheus8 – questo il nome del trattamento – è così doloroso da richiedere l’utilizzo di una pomata anestetica un’ora e mezza prima dell’appuntamento con l’estetista.

La procedura prevede infatti che vengano conficcati ben 24 aghi da 4 millimetri nella pelle del viso, aghi attraverso cui vengono trasmesse delle radiofrequenze ai tessuti sotto la pelle. Azione che richiede, per riprendersi dalle bruciature (e dallo shock) almeno due giorni di riposo. Insomma, roba che noi altre non faremmo neppure gratis.

Per proseguire con le torture quotidiane, la moglie di David Beckham è solita iniziare le giornate con una rigenerante spruzzata di acqua ghiacciata dritta in faccia, per eliminare i gonfiori notturni dice lei. Per il resto, la skincare è ridotta al minimo: pochi prodotti ma dai potenti principii attivi, niacinamide e acido ialuronico.

La rigida dieta di Victoria Beckham

Se non bastasse il dolore autoinflittosi sul lettino del medico estetico, Victoria è ben decisa a privarsi anche dei piaceri della tavola. “Mangia soltanto pesce alla griglia e verdure” aveva confidato qualche tempo fa il consorte. Menù fisso da circa 25 anni. Lei poi ritrattò, affermando che la sua dieta comprende anche dei grassi buoni come avocado e frutta secca e che si concede persino un bicchiere di vino e uno shottino di tequila quando capita. Piaceri ai quali la severa dama inglese prontamente pone rimedio, trascorrendo dai tre ai sei mesi all’anno senza toccare una goccia di alcol.

E non può mancare la palestra

“Per quel che riguarda dieta e esercizio fisico, ho raggiunto il mio equilibrio tra il divertimento e disciplina” ha affermato Victoria Beckham a Glamour. Si stenta a crederlo, ma almeno in palestra sembra che la mamma del neosposo Brooklyn, se la goda. Ultimamente, ha raccontato lei stessa sui social, dopo anni di puro cardio, ha iniziato a utilizzare i pesi, “per cambiare e continuare a mettere il corpo alla prova”.

Entusiasta dei suoi nuovi guantini da body builder, Victoria Beckham alterna giorni dedicati alla parte alta del corpo a quelli in cui si focalizza su glutei e gambe, precedendo e concludendo ogni sessione con lunghi esercizi di stretching e mobilità. Afferma di “avere molto più tono muscolare, adesso”, un tono che tuttavia, data la fatica che costa, nessuno le invidia.