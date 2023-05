Esfoliante liquido: cos’è, come si usa e i prodotti da avere a meno di 20 euro

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: iStock Come utilizzare gli esfolianti liquidi all'interno della skincare routine

Le lozioni e gli esfolianti liquidi sono prodotti cosmetici arricchiti da principi AHA, BHA e PHA che hanno la capacità di rimuovere dalla pelle cellule morte, macchie cutanee, impurità e levigare il derma, conferendo inoltre un aspetto più luminoso e liscio. Sebbene la parola “acido” potrebbe incutere timore è fondamentale ricordare che le concentrazioni all’interno di questi cosmetici sono controllate e certificate in modo da non arrecare danno alla cute. L’unica accortezza da fare è imparare a conoscere quale tipo di esfoliante liquido è più adatto alla propria tipologia di pelle.

Esfoliante liquido: le differenze tra AHA, BHA e PHA

Tra gli ingredienti skincare più famosi ci sono certamente gli esfolianti AHA (Alfa idrossiacido) i quali sono caratterizzati dalla presenza di acidi derivanti dalla frutta o dalla verdura. Sono considerati esfolianti aha ad esempio, l’acido lattico, citrico e glicolico che vengono in particolare utilizzati per rimuovere (anche quotidianamente) le cellule morte dal viso. Queste composizioni infatti assomigliano molto a dei tonici viso, motivo per cui, soprattutto l’acido glicolico è tra i più amati e apprezzati dalle beauty addicted.

Gli acidi BHA (Beta idrossiacidi) hanno più o meno la stessa funzione ma tra i più famosi troviamo acido salicilico, utilizzato in particolare modo per regolare la sovra-produzione di sebo e minimizzare la comparsa delle imperfezioni; motivo per cui è uno degli alleati di bellezza per chi ha la pelle grassa o acneica.

Infine, gli esfolianti PHA (Polidrossiacidi) sono caratterizzati da molecole più grandi, motivo per cui restano più superficiali. Proprio per questa caratteristica che li differenzia dagli acidi AHA e BHA, i polidrossiacidi vengono maggiormente consigliati a chi ha una pelle sensibile o secca. Il motivo? Oltre ad essere esfolianti, sono anche idratanti e quindi in grado di attirare e trattenere l’acqua. Tra i più famosi troviamo: gluconolattone, galattosio e l’acido lactobionico.

I benefici per la pelle

Se usati correttamente, inoltre gli esfolianti liquidi possono agire anche su piccole imperfezioni quotidiane, come ad esempio ridurre la grana dei pori, rendere la pelle più luminosa e dare all’incarnato un aspetto più levigato e omogeneo.

Inoltre, le lozioni esfolianti hanno come compito quello di contribuire al rinnovamento cellulare, e grazie alla loro azione esfoliante, migliorare lo stato di salute del derma e donare un aspetto più sano e levigato. Inoltre, incentivano il naturale processo di rigenerazione delle cellule riducendo così la formazione delle rughe.

Come usarli all’interno della skincare routine

Ma quando usare le lozioni ed esfolianti liquidi all’interno della propria skincare routine? Il momento migliore è quello dopo la detersione serale, quando possibili arrossamenti non vi creeranno fastidio e la pelle potrà rilassarsi durante le ore di sonno. Iniziate con una sola applicazione alla settimana per poi aumentare e – in caso di formulazioni molto leggere o particolari problematiche cutanee- arrivare anche ad un applicazione quotidiana.

Che siano in forma di lozione o tonico, vanno applicati utilizzando un batuffolo di cotone (anche riciclabile) ed evitando la zona del contorno occhi – decisamente troppo delicata e sensibile. Per chi vuole, gli esfolianti liquidi possono anche essere applicati con le mani, tamponando direttamente il prodotto sul viso sino al suo completo assorbimento.

Attenzione agli altri ingredienti

Fondamentale però è conoscere i principi attivi e di conseguenza quali abbinamenti è meglio evitare per non incorrere in reazioni cutanee.

Ad esempio? Mai abbinare il retinolo agli acidi AHA, questa combo può infatti causare desquamazione, soprattutto in chi ha una pelle sensibile. Meglio piuttosto abbinarlo all’acido ialuronico, che ne potenzia l’idratazione. Altra combinazione da evitare è la vitamina C e gli AHA (glicolico e mandelico) perché potrebbe irritare la pelle e renderla ipersensibile.

Tra i BHA invece, meglio evitare anche la combinazione di retinolo e acido salicilico che insieme potrebbero essere una vera “bomba” per la pelle. Meglio sostituire entrambi gli ingredienti con la niacinamide, decisamente più delicata e capace di migliorare la grana cutanea, minimizzando anche le imperfezioni.

I prodotti da provare sotto i 20 euro

Vediamo ora alcuni prodotti esfolianti AHA e BHA da provare.

1) Suisse Lab, siero alla vitamina C: anti-age e illuminare

Caratterizzato da una formula innovativa a base di Vitamina C stabilizzata con base attiva di acqua di Amamelide, Vitamina A e Aloe Vera, questo esfoliante in siero previene la formazione di radicali liberi, illumina la pelle spenta, stimola la sintesi di collagene e migliora la compattezza della pelle.

Offerta Suisse Labo Siero alla vitamina C ad azione anti-age e illuminante

2) Paula’s Choice, esfoliante liquido BHA

Tra gli esfolianti più famosi e venuti al mondo, è caratterizzato da una formulazione liquida che si assorbe velocemente. Questo fluido, delicato e leggero, elimina rapidamente le cellule morte della pelle, sia in superficie che in profondità, all’interno dei pori, rendendo la pelle più liscia, uniforme e radiosa. Il BHA (acido salicilico) ha proprietà antinfiammatorie e aiuta a ridurre punti neri, macchie e rossori.

Paula's Choice Skin Perfection 2% BHA Esfoliante Liquido

3) Collistar, lozione all’acido salicilico e niacinamide

Soluzione liquida dalla texture non oleosa a base di Acido salicilico svolge un’efficace azione purificante minimizza le imperfezioni e promuove la penetrazione degli attivi complementari. All’Acido salicilico è associato la niacinamide che ne potenzia l’efficacia favorendo la riduzione della dimensione dei pori e illuminando l’incarnato. La pelle appare purificata, le imperfezioni ridotte fino al 90% e la grana uniformata.

Paula's Choice Skin Perfection 2% BHA Esfoliante Liquido

4) The INKEY List, tonico all’acido glicolico

Derivato dalla canna da zucchero, l’acido glicolico è un ingrediente che agisce per rimuovere la pelle morta dalla superficie e velocizzare il ricambio cellulare. Il Glycolic Acid Exfoliating Toner al 10% di The INKEY List aiuta a ridurre l’aspetto delle linee sottili e dei pori dilatati, per ottenere una carnagione più liscia e luminosa. La formulazione contiene anche il 5% di amamelide per aiutare a ridurre il sebo e lenire la pelle.

Offerta The INKEY List Glycolic Acid Exfoliating Toner al 10%

5) The Ordinary, siero viso all’acido mandelico HA

Mandelic acid 10% + HA è un siero dalla consistenza leggera e acquosa che contiene all’interno della sua formula il 10% di acido mandelico: un’alfaidrossiacido che favorisce un’esfoliazione delicata.

Applicato settimanalmente questo siero migliora l’aspetto della pelle, rendendola visibilmente più levigata e luminosa, uniforma l’incarnato e riduce le linee sottili. Ideale per tutte le pelli, tranne quelle sensibili, è un prodotto estremamente equilibrato e consigliato per chi si vuole approcciare agli acidi diretti.

The Ordinary Mandelic acid 10% + HA