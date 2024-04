Fonte: IPA Victoria Beckham: 10 look che hanno fatto la storia, da icona pop a lady di ferro

I 50 anni sono un traguardo importante e bisogna festeggiarli come si vede. E, per l’occasione, Victoria Beckham non si è fatta mancare proprio nulla. Al suo grande e lussuoso party c’erano tutti i nomi più famosi di Hollywood e, con grande sorpresa, anche l’intera vecchia girlband della Spice Girls al completo.

Spice Girls, la reunion a sorpresa

Era oltre un decennio che non si vedevano tutte e cinque le Spice Girls l’una vicina all’altra, impegnate a riproporre uno dei loro indimenticabili balletti. Ma, finalmente, nella fredda serata del 20 aprile, in uno dei quartieri più prestigiosi di Londra, si è avverata la magia. Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B e Mel C erano tutte lì, spalla a spalla, ad ancheggiare intonare uno dei loro famosissimi motivetti.

L’occasione di tale, tanto inaspettata quanto attesa, carrambata? La festa di compleanno per i 50 anni di Victoria Beckham. A condividere con il mondo intero questa perla di pop culture Anni ’90 è stato infatti l’innamoratissimo marito David, che ha postato sui social alcuni frammenti dell’esibizione delle Spice. E non potremo mai ringraziarlo abbastanza.

Il grande party per i 50 di Victoria Beckham

Victoria non è di certo una che si accontenta. Dopo essere volata su un jet privato a Cannes, per cenare con il marito e i quattro figli (Brooklyn, Cruz, Romeo e Harper) in un ristorante stellato da 200 euro a menù, la stilista ex popstar si è regalata una festa che passerà agli annali. Organizzata da Oswald’s, club esclusivo nell’esclusivo quartiere di Mayfair a Londra, sembra sia costata circa 250mila sterline.

Il Daily Mail racconta di circa cento ospiti (tutti selezionatissimi) tra cui star del calibro di Eva Longoria, Salma Hayek e Tom Cruise. Per un totale di 3mila bottiglie di Château Mouton Rothschild stappate, il Bordeaux preferito dalla festeggiata (da quasi 3mila sterline a bottiglia). E più di mezzo migliaio di bottiglie di champagne. La torta si dice fosse enorme e accompagnata da un romantico discorso di David, suo sposo dal 1999, seguito da quello dei teneri figlioletti.

Per l’occasione, Posh Spice ha sfoggiato un elegantissimo abito del suo proprio brand di moda. Una creazione romantica e delicata, lontana dallo stile di Mrs Beckham, di solito rigoroso e androgino. Un vestito azzurro pallido, in organza, con gonna morbida a sfiorare il suolo e una preziosa rouches a forma di fiore sul fianco.

Ai piedi, dei tacchi a stiletto altissimi, con cui Victoria – che per essere bella è disposta a qualsiasi sacrificio – ha danzato scatenata tutta la notte. E le conseguenze si sono fatte ben presto sentire. Uscendo dal locale, ormai incapace di reggersi in piedi (d’altronde è recente l’infortunio alla caviglia), Victoria si è fatta portare a cavalcioni fino all’auto dal marito. Un momento indimenticabile e unico quasi quanto il sopracitato balletto delle Spice Girls.