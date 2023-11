Le Spice Girls festeggeranno alla grande i tre anniversari in programma per il 2024. L'annuncio è ufficiale: torneranno tutte e cinque

Fonte: Getty Images Quattro delle Spice Girls: Mel B, Emma, Geri e Mel C

I fan delle Spice Girls stanno per ricevere un regalo inaspettato e decisamente gradito dalle loro beniamine. Qualcosa che è stato atteso a lungo, a dir poco. Sembra incredibile che si possa riuscire a battere il livello d’entusiasmo della reunion, realizzata quattro anni fa con un tour sold out, eppure è così. Sono state proprio le dirette interessate a parlarne.

Il ritorno delle Spice Girls

Quattro anni fa il mondo aveva riaccolto a braccia aperte le Spice Girls. Il fenomeno internazionale che giurò battaglia alle boyband maschili, aprendo un differente solco nel mondo discografico commerciale, si era cimentato in un tour sold out. Al tempo erano però in quattro, senza l’amica di sempre Victoria. Ora, invece, sembrano davvero pronte a tornare al completo. A confermarlo non è un informatore anonimo. Nessun amico ignoto delle cantanti ha spifferato il tutto. A parlare è stata Mel B in persona.

Nel corso di un’intervista ha infatti fornito un’anticipazione non di poco conto in merito a un non meglio identificato progetto per un comeback: “Saremo in cinque. Questo basta come anticipazione? Faremo qualcosa tutte insieme Nel 2019 eravamo in quattro. Non è che Victoria non volesse tornare con noi, ma era impegnata con i suoi show fashion, che tra l’altro hanno molto successo. Si sta concentrando su quello e non sul palco. Nuova musica insieme? Ci saranno tante cose. Dico solo questo”.

Un progetto segreto

Non tutto può essere rivelato allo stesso momento, è chiaro. Come prevedibile, i fan dovranno attendere per ricevere ulteriori aggiornamenti in merito a questa misteriosa reunion. Del tema ha parlato in maniera molto dettagliata The Sun, che ha avanzato alcune ipotesi attraverso alcuni insider.

Il timore del pubblico è che possa esserci all’orizzonte soltanto un documentario evento. Sarebbe grandioso, certo, ma non tanto quanto un tour mondiale con il gruppo al completo. Tutto ciò ricorda un po’ l’attesa degli annunci per le reunion di Harry Potter e Friends. Alla fine, per quanto sia stato magnifico rivedere i vecchi e amatissimi volti, molti dei quali cambiati (basti pensare al compianto Matthew Perry), nulla batte una nuova produzione.

Ad ogni modo, a far ben sperare sono ben tre anniversari in arrivo nel 2024. I primi due riguardano delle candeline su una torta. Sia Mel C che Victoria, la grande assente del 2019, festeggeranno i 50 anni. Ciò accadrà per esattezza il 12 gennaio (Mel) e 17 aprile (lady Beckham). Il terzo anniversario riguarda invece la band in toto, dal momento che le Spice Girls festeggeranno i 30 anni insieme nel 2024. È davvero impossibile che non accada qualcosa di straordinario per sottolineare tutto ciò.

Stando alle indiscrezioni, però, parte dei fan è destinata a restare amaramente delusa. Non sembra infatti che le “ragazze” abbiano intenzione di registrare nuovo materiale in studio. Porte sbarrate anche al sogno di un disco best of con le loro voci attuali, e magari nuovi arrangiamenti.

Si pensa a un film documentario, certo, ma anche a un grandioso evento al quale potrà prendere parte anche Victoria, impossibilitata o non intenzionata a cimentarsi in un tour vero e proprio. Ciò renderà il tutto ancora più esclusivo. In un’unica data le cinque Spice saranno ancora una volta insieme, magari Glastonbury.