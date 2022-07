Hanno fatto crescere un’intera generazione al grido di “girl power”, hanno fatto ballare, cantare e immedesimare giovani adolescenti in ognuna di loro. Perché la forza delle Spice Girls è stata (anche) quella di permettere a ogni persona di riconoscersi nei tratti distintivi di ognuna di loro.

C’era Ginger Spice, la rossa prorompente e bellissima Geri Halliwell. Mel C nota con il soprannome di Sporty Spice, dedita allo sport, mentre Mel B era Scary Spice per la sua esuberanza. Emma Bunton, invece, era Baby Spice per quel suo aspetto un po’ da bambola. E infine, ma non per importanza, Posh Spice: Victoria che con la sua classe ed eleganza ha sempre lasciato il segno.

Nel 1996 è uscito il loro primo singolo, Wannabe, ancora oggi un brano amato e ballato. Da allora ci sono stati dischi, tour, film. Ma che fine hanno fatto le Spice Girls?

Cosa fanno oggi le Spice Girls

Di acqua sotto i ponti, da quel primo brano che aveva fatto impazzire il mondo, ne è passata parecchia. Tutte e cinque le Spice Girls hanno portato avanti carriere nel mondo dello spettacolo.

Il primo abbandono del gruppo era stato quello di Geri Halliwell che, nel 1998, aveva lasciato le compagne di avventura, nel 1999 tutte hanno iniziato una carriera parallela da soliste. Da allora c’è stato un terzo album insieme (Forever), una reunion nel 2007 – 2008 e nuovi tour e progetti.

Ognuna di loro, però, ha proseguito la propria carriera e non sempre nell’ambito della musica.

Victoria Beckham (da nubile Adams) è una stilista di successo, nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato anche alcuni dischi da solista per poi decidere di dedicarsi unicamente al mondo della moda ottenendo anche riconoscimenti importanti. Sempre sotto l’occhio attento dei riflettori insieme a tutta la sua famiglia, è sposata con David Beckham dal 1999. Hanno avuto quattro figli: Brooklyn che di recente è convolato a nozze con Nicola Peltz, Romeo, Cruz e Harper. Su Instagram è seguita da oltre 30 milioni di persone.

Geri Halliwell si è dedicata molto all’attività musicale con tre album da solista di grande successo, ma ha anche scritto tre libri, ha pubblicato video di esercizi insieme alla sua insegnante di yoga e ha preso parte a show televisivi. Dal punto di vista privato ha avuto due figli da due compagni diversi. Dal 2015 è sposata con Christian Horner, padre del suo secondo figlio. Anche lei è seguitissima su Instagram.

Mel C, all’anagrafe Melanie Jayne Chisholm, ha proseguito con successo la carriera da cantante solista. A tal proposito ha pubblicato otto album, di cui l’ultimo nel 2020. Ha ricevuto diversi premi, ma non si è dedicata solo alla canzone. Infatti ha preso parte a musical ed è stata giudice di Asia’s Got Talent e di The Voice Kids in Gran Bretagna. Nel 2009 è diventata mamma di una bimba.

Mel B, riccia e grintosa, all’anagrafe Melanie Janine Brown oltre alla musica ha lavorato come attrice sia a teatro che al cinema, oltre che come conduttrice di programmi televisivi e come giudice di talent. Ha anche pubblicato un libro Brutally Honest, in cui ha raccontato il periodo difficile della sua vita con l’ex marito che ha accusato di violenza domestica. Ha tre figli.

Emma Bunton ha continuato a cantare, ha lavorato al cinema e in televisione. Ma non solo, infatti Baby Spice ha una linea di prodotti per bambini e – sempre riguardo all’essere madre – ha pubblicato un libro Mama You Got This.

Nel 2021 si è sposata con il cantante e compagno da tanti anni Jade Jones. Hanno due figli nati nel 2007 e nel 2011.

Spice Girls, per sempre Girl Power

Hanno cambiato un epoca, hanno saputo rimescolare le carte in un momento in cui le boy band facevano furore: le Spice Girls sono piaciute, e piacciono ancora adesso, per la loro capacità di cogliere il momento, di farsi portavoce di una generazioni di giovani donne che vedeva nella loro grinta un momento di rottura.

Che colpisce nel segno ancora oggi.