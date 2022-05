Brooklyn Beckham e Nicola Peltz mostrano le fedi a un mese dalle nozze (con prezzo da capogiro)

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, le foto della villa extra lusso da 10,5 milioni

Le loro nozze sono state chiacchieratissime, dagli invitati, agli abiti, non potevano quindi mancare le fedi: Brooklyn Beckham e Nicola Peltz le hanno sfoggiate su Instagram, sul profilo del nail artist Tom Bachik. Tantissimi diamanti scintilanti, con prezzo da capogiro. Ma non ci si poteva aspettare nulla di diverso, del resto tutto il matrimonio è stato extra lusso.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, le fedi con cui si sono detti sì

Un matrimonio super glamour, con tra gli ospiti tantissime celebrity (come le ex Spice Girl Mel C e Mel B. ed Eva Longoria), una villa da sogno e abiti meravigliosi. Le nozze tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono state senza dubbio uno degli eventi dell’anno, con una cerimonia per la quale pare siano stati spesi 3,5 milioni.

Le fedi, quindi, non potevano essere da meno. A mostrarle il nail artist Tom Bachik, tramite il proprio profilo Instagram dove ha pubblicato le mani dei due novelli sposi (taggandoli) su cui spiccano i bellissimi e preziosissimi gioielli. Due fedi tempestate di tantissimi diamanti all’anulare di entrambi, in quello di lui anche una fascetta d’oro, in quello di lei il magnifico anello di fidanzamento.

E i prezzi sono da capogiro, a rivelarlo è stato il giornale Page Six che li ha fatti valutare. Il risultato? Il prezzo si aggira tra i 38 e i 47 mila euro. Ma del resto si poteva immaginare diversamente visto che sono entrambi tempestati di diamanti, che si dice essere 0,60 carati ciascuno.

Insoma due fedi che si adattano alla perfezione con tutto il lusso del matrimonio. E già l’anello di fidanzamento in tal senso doveva svelarci qualcosa: valore stimato oltre i 300.000 euro (a dirlo Alexandra Michell di Prestige Pawnbrokers).

Ora a un mese dalle nozze hanno svelato le fedi con prezzo da capogiro, nella immagine delle due mani si distinguono scintillanti, sofisticate e bellissime.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, la loro love story

L’annuncio del fidanzamento tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz è arrivato a nell’estate 2020, con grande gioia da parte delle famiglie. Pare che i due abbiano iniziato la frequentazione nel 2019, ma la conferma della love story tramite social è datata gennaio 2020. Un grande amore, il loro, come suggerivano anche le parole emozionate del primogenito dei Beckham quando aveva svelato su Instagram che sarebbe convolato a nozze: “Sono l’uomo più fortunato del mondo, prometto di essere il miglior marito e, un giorno, il miglior papà”.

E il giorno speciale è arrivato: il 9 aprile i due sono diventati marito e moglie.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, il matrimonio da sogno

Pare che fossero oltre 300 gli invitati al matrimonio da sogno di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Location una strepitosa villa di proprietà della famiglia Peltz affacciata sull’oceano della Florida. La sposa ha sfoggiato uno splendido abito firmato Valentino, anche questo con un valore altissimo: 112 mila euro. Pare che tutto il matrimonio sia costato 3,5 milioni. E se la cerimonia è stata sfarzosa e principesca, non sono stati da meno i regali: basti pensare che il papà dello sposo ha donato alla coppia una Jaguar elettrica da 500mila dollari.

Non stupisce, quindi, il prezzo da capogiro delle fedi sfoggiate dai neo sposi: perfette per un matrimonio da sogno, proprio come quelli delle fiabe.