Peltz-Beckham, nozze da 3,5 milioni e magnifico abito da sposa da 112mila euro

Matrimonio Beckham-Peltz, tutti gli invitati Vip: i look più belli del matrimonio milionario

Nicola Peltz ha detto sì a Brooklyn Beckham lo scorso nove aprile nella casa di famiglia a Palm Beach, indossando un magnifico abito da sposa, firmato Valentino Haute Couture, che vale 112mila euro e che Leslie Fremar, stylist delle star, scelta dalla sposa, ha definito: “Il più bello che abbia mai visto”.

Nicola Peltz, chi è lo stilista del suo abito da sposa

Nicola Peltz ha voluto un abito da sposa tradizionale e la maison Valentino l’ha accontentata con uno splendido modello, personalizzato, di alta sartoria, creato da Pierpaolo Piccoli, direttore creativo del brand, e dal suo team. Il vestito è il frutto di un anno di lavoro. Si tratta di un abito a tubino color avorio, molto semplice nelle linee, lungo fino ai piedi, ampio strascico e dettagli in pizzo, come i lunghi guanti. Importante il velo in tulle ricamato, lungo svariati metri, mentre come calzature la sposa ha optato per delle originali scarpe con plateau altissimo e punta quadrata in raso chiaro come l’abito. Costo? 112mila euro.

Vogue riporta i dettagli della creazione, rivelando che Nicola Peltz è da sempre stata una grande fan di Pierpaolo Piccoli, di cui ha indossato un abito già al Met Gala del 2021. Lei è volta due volte a Roma per mettere a punto i dettagli e poi altre due prove sono state fatte negli Stati Uniti. La Fremar che ha curato l’immagine di Nicola Peltz l’ha definita: “L’esperienza couture per eccellenza”. L’abito da sposa, prosegue l’esperta, punta tutto sulla semplicità: “Non c’era bisogno di aggiungere troppi dettagli per abbellire l’abito, e abbiamo finito per eliminare i ricami”. Le sarte di Valentino sono volate a Miami per assicurarsi che l’abito fosse perfetto, fino al più piccolo dettaglio.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, nell’abito era cucito un piccolo talismano contro il malocchio e anche un messaggio di Claudia Peltz, mamma della sposa ed ex modella, fissato con del filo blu. Mentre lo sposo, Brooklyn Beckham, per non essere da meno ha indossato una collana di diamanti, regalo dei suoceri.

Beckham-Peltz, quanto è costato il matrimonio

Il matrimonio Beckham-Peltz è costato 3,5 milioni di dollari (3.212.269 euro circa), esclusa naturalmente la location a Palm Beach, già di proprietà della famiglia della sposa, che ammonta a un valore di 103 milioni di dollari, dove accogliere tutti gli invitati vip.

Brooklyn Beckham e il gesto sconveniente

Il giorno dopo la cerimonia, gli sposi e i loro ospiti (ma non Meghan Markle e Harry) si sono ritrovati per un sontuoso brunch. Nicola ha optato per un mini dress bianco con spalline intrecciate sulla schiena e l’orlo della gonna bordato d’oro. Un look sensuale cui il neomaritino non ha resistito, dato che è stato sorpreso con la mano sul lato B di sua moglie.