Beckham Jr e Nicola Peltz, tutti gli invitati al matrimonio più famosi (e ci sono anche le Spice)

Manca pochissimo alle attesissime nozze di Brooklyn Beckham, il primogenito di David e Victoria, e Nicola Peltz. Il matrimonio più glamour dell’anno è in programma il 9 aprile e la lista degli invitati ci sta già facendo sognare. Sono infatti tantissime le celebrities pronte a partecipare al giorno più bello della giovane e innamoratissima coppia, ed è quotatissima una reunion delle Spice Girls.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, gli invitati al matrimonio

Il 9 aprile Brooklyn Beckham e Nicola Peltz convoleranno finalmente a nozze, a quasi un anno dall’annuncio del loro fidanzamento, e la lista degli invitati è degna di un red carpet. Sono infatti tantissimi i vip pronti a partecipare al matrimonio già definito tra i più glamour dell’anno.

La giovane coppia ha voluto accanto a sé, per il loro giorno più bello, gli affetti più cari e gli amici più affezionati. Tra questi non può mancare Rocco Ritchie, il figlio di Madonna e del regista Guy Ritchie, presenza importantissima per Brooklyn, così come Jake Ramsey, figlio maggiore dello chef Gordon Ramsey, amico dello sposo fin dall’infanzia.

Tutta la famiglia del celebre cuoco sarà presente alle nozze, data l’amicizia che li lega ai Beckham da anni. Già annunciata nelle scorse settimane la presenza di Gigi Hadid, grande amica di Nicola, visto che le due hanno condiviso per un periodo le passerelle più importanti, e anche quella di Sofie Richie, figlia di Lionel Richie.

Nella lista delle nozze anche l’attrice Eva Longoria, amica carissima di Victoria e madrina della figlia Harper Seven.

Ma i riflettori sono puntati tutti su di loro: tra le invitate ci sono le Spice Girls, Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel C e Mel B, pronte per una reunion con la madre dello sposo Victoria Beckham. Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma pare che la Brown abbia affermato che “vedrà la vecchia amica al matrimonio di suo figlio”.

Si fa sempre più incerta invece la presenza di Elton John, il padrino di Brooklyn: il cantante, a causa delle date del suo tour che si scontrano con il grande giorno, non potrà festeggiare insieme alla famiglia Beckham.

Nozze in casa Beckham, ci saranno anche Meghan e Harry?

Il matrimonio di casa Beckham sta facendo molto parlare di sé anche per i nomi di due invitati di un certo rilievo: c’è infatti grande attesa sulla partecipazione del Principe Harry e di Meghan Markle. È da tempo che i Duchi del Sussex sono nell’occhio del ciclone, perché nel 2018 i due avevano invitato David e Victoria Beckham, e la coppia aveva presenziato alla cerimonia.

L’invito non stupisce perché le due coppie sono legate da una solida amicizia, ma ad alimentare le chiacchiere potrebbe essere un eventuale partecipazione alle nozze, soprattutto dopo aver saltato la cerimonia commemorativa del Principe Filippo. Stando alle indiscrezioni pare che i Meghan e Harry abbiano accettato: se dovessero davvero presentarsi in Florida sarebbe l’ennesimo colpo basso alla Corona e soprattutto alla Regina Elisabetta, già parecchio provata dagli ultimi scandali che hanno colpito la Famiglia Reale.