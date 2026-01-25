Il ballo “inappropriato” di Victoria Beckham e le lacrime di Nicola Peltz: parla il dj delle nozze

Cosa sarebbe successo davvero al matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz secondo il dj delle nozze: la sua versione sul ballo di Victoria

IPA David, Victoria e Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

La faida della famiglia Beckham è lontana dal vedere la parola fine. Da quando Brooklyn, il primogenito di David e Victoria, ha rotto il silenzio sul complesso rapporto con i genitori, si è scatenata una vera e propria tempesta mediatica sul clan. A distanza di quasi quattro anni, il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz è tornato al centro dell’attenzione proprio dopo le dichiarazioni del 26enne, che hanno rivelato un dettaglio non da poco: il primo ballo dei neo sposi sarebbe stato rovinato da Victoria.

Adesso a svelare la verità ci ha pensato il dj Fat Tony, storico amico della famiglia Beckham e dj della festa nuziale del 2022 a Palm Beach, che in tv ha chiarito cosa volesse dire Brooklyn quando ha parlato di ballo “inappropriato”.

Il ballo “inappropriato” di Victoria alle nozze del figlio: la verità svelata dal dj della festa

Lo sfogo di Brooklyn Beckham è riuscito a gettare ombre su quella che sembrava la famiglia perfetta: dopo il matrimonio con Nicola Peltz i rapporti si sono incrinati sempre di più, fino all’assenza di Brooklyn al cinquantesimo compleanno del padre. Sarebbero stati degli episodi spiacevoli, accaduti durante le nozze, a far emergere l’ostilità di Victoria verso la nuora: dall’averle negato l’abito nuziale all’ultimo minuto, all’aver sabotato il primo ballo da marito e moglie, sostituendosi a Nicole ed esibendosi in maniera inopportuna, creando disagio al figlio.

A svelare come sono andate davvero le cose ci ha pensato dj Fat Tony, storico collaboratore dei Beckham e testimone dell’evento, intervenuto durante il programma This Morning su ITV. Come riportato da People, il dj ha fatto luce sul famigerato primo ballo durante le nozze, definendo il momento tra Brooklyn e sua madre Victoria “estremamente imbarazzante” e confermando il clima di gelo che ha rovinato la festa, specialmente per i neo sposi.

Secondo il dj tutto sarebbe iniziato quando Marc Anthony, ospite e amico di famiglia, ha chiamato Brooklyn sul palco: tutti si aspettavano l’ingresso della sposa, ma il cantante ha invece invitato la “donna più bella della stanza”, riferendosi a Victoria Beckham.

Un momento che Brooklyn ha descritto con novizia di particolari nel suo sfogo su Instagram: “Mia madre ha dirottato il mio primo ballo con mia moglie, pianificato da settimane su una canzone d’amore romantica. Davanti a 500 invitati, invece di ballare con mia moglie, mia madre mi aspettava sul palco. Un ballo inappropriato… non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita”.

Le lacrime di Nicola Peltz dopo il ballo di Victoria

Dj Fat Tony ha confermato a People che Nicola ha lasciato la stanza “piangendo a dirotto”, mentre il mattino seguente, durante il brunch domenicale, tra gli ospiti non si parlava d’altro: “Era la parte più imbarazzante di tutte, tutto ciò che era accaduto la sera del matrimonio veniva discusso tra gli invitati”.

Nonostante ciò il dj ha cercato di ridimensionare l’episodio: “Non c’è stato nessun ballo sensuale, non c’erano tute in lattice, né mosse da Spice Girl”, ha ironizzato, spiegando che l’aggettivo “inappropriato” si riferiva soprattutto alla scelta del momento. Il ragazzo sarebbe apparso “devastato” soprattutto perché Marc Anthony avrebbe pressato Brooklyn dicendogli: “Metti le mani sui fianchi di tua madre”. Una situazione che avrebbe reso l’atmosfera pesante per tutti gli invitati.

Fat Tony però ha insistito su un punto importante: “I Beckham sono una famiglia molto affettuosa e abituata a ballare insieme. Ma qui non conta cosa pensiamo noi. Conta come si è sentito Brooklyn. Se per lui è stato inappropriato e umiliante, allora lo è stato”, ha dichiarato.

La vicenda resta tutt’altro che chiusa. Le fonti citate dai tabloid britannici raccontano versioni diverse: c’è chi sostiene che Victoria fosse solo “un po’ alticcia e di buon umore”, chi accusa Nicola di aver reagito in modo eccessivo. Secondo British Vogue, invece, sarebbe stato lo stesso Brooklyn a chiedere alla madre di salire sul palco per ballare con lui. E c’è un’altra questione: al matrimonio vigeva una rigidissima politica “no phone” e l’unico filmato del momento incriminato sarebbe nelle mani di Brooklyn e Nicola. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato a People che i due non vogliono che il video di quel ballo veda mai la luce: “Hanno l’accesso esclusivo al filmato e non vogliono che circoli online, sarebbe deleterio per la salute mentale di Brooklyn”.