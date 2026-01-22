Victoria Beckham e il famoso “ballo inappropriato” alle nozze del figlio

Sul web spopolano meme e parodie del rinomato (ma privato) ballo in cui Victoria avrebbe umiliato e messo a disagio Brooklyn al suo matrimonio

L’affair Beckham è sulla bocca di tutti e sulle prime pagine di ogni tabloid in questi giorni. Le accuse terribile rivolte dal primogenito Brooklyn ai genitori David e Victoria, per spiegare le ragioni del suo allontamento dalla famiglia, hanno distrutto l’immagine della famiglia perfetta e sporcato enormemente quella patinata di mamma Vic, soprattutto. Ipocriti, bugiardi, interessati più al brand che ai figli, autori per anni di una narrazione famigliare creata ad uso e consumo dei media, fasulla e manipolatrice (dei figli).

Nelle varie storie pubblicate dal primogenito, tra i vari episodi riportati per spiegare la falsità e cattiveria di mamma verso la giovane nuora, quello di averle negato l’abito nuziale all’ultimo minuto, e soprattutto di aver sabotato il primo ballo marito e moglie, sostituendosi a Nicole ed esibendosi in maniera inopportuna, creando disagio e imbarazzo al figlio. Victoria si sarebbe infatti sostituita alla nuora per il ballo d’apertura (pianificato da settimane su una canzone d’amore specifica) dopo essere stata presentata dal presentatore Marc Anthony come “la donna più bella della sala”.

Al netto che nello sfogo viscerale del figlio qualcosa non torni, scontato che sul web, nelle ore successive, si siano scatenati, con meme e parodie di questo famigerato ballo, che appartiene solo a Brooklyn e Nicole e non è stato reso pubblico. Dal rispolvero di vecchi balli di Victoria con il figlio cruz o la stessa Nicole, a foto e video montaggi creati dall’AI. Alcuni davvero divertenti. Una selezione dei migliori:

