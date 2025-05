Victoria Beckham “inopportuna” alle nozze del figlio Brooklyn: la nuora in lacrime

Fonte: ANSA Victoria Beckham

Delle tensioni tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori, David e Victoria Beckham, si parla ormai da tempo. Tensioni che sarebbero scaturite già ai tempi del matrimonio con Nicola Peltz, celebrato nell’aprile 2022. Adesso nuove testimonianze si sono aggiunte, pubblicate in esclusiva da People, secondo le quali un episodio in particolare avrebbe generato grande imbarazzo – persino “shock” -, degenerando nelle lacrime della sposa.

Il “ballo dirottato” e le accuse di Nicola Peltz

Il centro della discordia sarebbe stato un ballo, inizialmente previsto per Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, che Victoria Beckham avrebbe “rovinato” intenzionalmente, secondo una delle fonti intercettate da People.

La scena si sarebbe svolta durante un’esibizione a sorpresa di Marc Anthony, amico di lunga data dei Beckham, che si era offerto di cantare come regalo di nozze. “Prima che iniziasse la canzone, Marc Anthony ha chiesto a Brooklyn di salire sul palco e poi ha annunciato: ‘La donna più bella della sala stasera, vieni su… Victoria Beckham!'”, si legge. Questo annuncio inaspettato avrebbe lasciato l’intera sala in un silenzio tombale, tanto che una seconda fonte ha aggiunto che “si sarebbe potuto sentire cadere uno spillo” per lo shock generale.

Ma non è tutto qui. La situazione sarebbe precipitata quando Victoria ha iniziato a ballare un lento col figlio. “Non è stato appropriato”, ha affermato la fonte, rivelando che subito dopo l’episodio “Nicola è corsa fuori dalla stanza piangendo”. La sposa avrebbe percepito il gesto di Victoria come deliberato, senza riuscire a comprenderne il motivo.

C’è anche una fonte pro-Beckham, però, che ha tenuto a dare la propria versione dei fatti. Secondo questo invitato alle nozze, “Nicola e Brooklyn hanno avuto il loro primo ballo formale all’inizio della serata e lei ha avuto anche il tradizionale primo ballo con suo padre”. Questa fonte sostiene che l’esibizione di Marc Anthony sarebbe avvenuta molto più tardi quella sera “quando tutti erano più rilassati”, e che “Brooklyn e Victoria hanno ballato, David e Harper hanno ballato, e tutti si sono divertiti un mondo”.

Brooklyn Beckham diviso tra moglie e famiglia

Diverse versioni a confronto che, di fatto, si contraddicono. Ma a prescindere da queste ultime rivelazioni di People, le tensioni tra le due famiglie – in particolare tra Nicola Peltz e Victoria Beckham – sono un segreto di Pulcinella ormai da diverso tempo. Una fonte vicina ai Peltz sostiene che questa sia solo una delle manifestazioni di una frattura tuttora in corso: “Hanno cercato di fare pace, ma ogni volta che finalmente riescono a trovare un momento felice, tutto crolla di nuovo“.

Centrale in questa narrazione è la figura di Brooklyn Beckham, diviso tra la sua famiglia d’origine e la moglie, che non può fare a meno di supportare. “Brooklyn si sente combattuto. È la sua famiglia e il suo sangue, ma ha sempre avuto un rapporto complicato con suo padre. Gran parte del loro rapporto è sembrato ‘lavoro'”, ha aggiunto la stessa fonte. Parole che fanno eco al messaggio criptico che ha condiviso da poco su Instagram, in cui affermava che avrebbe “scelto sempre” sua moglie.

Mentre con la famiglia Beckham non scorrerebbe buon sangue, Nicola e Brooklyn avrebbero trovato un solido sostegno nei Peltz. Nicola ha spesso parlato del profondo legame che la lega ai genitori e ai sette fratelli (“La famiglia è tutto per me, e lo dico con tutto il cuore”).