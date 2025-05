Anche i Beckham piangono: la faida interna che sta distruggendo la famiglia

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: Getty Images Famiglia Beckham al completo

L’ultima notizia, prova della inesorabile faida interna sempre più profonda dei Beckham, ex famiglia da Mulino Bianco, è il pranzo che Brooklyn, primogenito di Victoria e David, e sua moglie Nicola Peltz avrebbero fatto a Montecito, a casa degli esiliati Harry e Meghan. Quegli Harry e Meghan che avevano rotto i ponti con David e Victoria, che avevano scelto di restare fedeli alla corona e tenere le parti di Carlo, William e Kate. Ma andiamo con ordine e riassumiamo i punti di una soap famigliare che sta monopolizzando il gossip non solo inglese ma internazionale. E la dice lunga sulle dinamiche interne ad ogni famiglia, di sangue blu, rosso o verde: sempre le stesse.

La bellissima ricchissima e felicissima famiglia Beckham, David Victoria, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper, paragonabile per fama, ricchezza e seguito ai reali inglesi (non a caso la loro tenuta si chiama da sempre “Beckhingam Palace”), è crollata di fronte a quello che da sempre è il cancro di ogni famiglia, dai Palazzi reali al Prenestino: i rancori tra cognate, prima e tra suocera e nuore, poi. Perché puoi anche essere Victoria Beckham, aver cresciuto i figli a suon di vacanze a 10mila stelle e college privati, ma se ti arriva la nuova “carognetta” che ti irretisce il figlio, arrivederci e grazie.

Fonte: Getty Images

Brooklyn, nel 2022, sposa l’ereditiera Nicola Peltz e tutti gioiscono. Bella, ricca, di ottima discendenza, Victoria la elegge sesta figlia putativa, posta foto insieme a lei, che è presente ad ogni cerimonia famigliare dei Beckham e tutto sembra filare liscio. Fino a quando in famiglia arriva la seconda nuora in odor di matrimonio: quella Kim Turnbull che si fidanza con Romeo ma, ahimé, è stata ex di Brooklyn nel 2016. E a quel punto tutto precipita, la rosea facciata da famigliola perfetta comincia a incrinarsi e le forme impeccabili e da etichetta lasciano il posto alle bizze e ripicche da famigliola di periferia. Nicola comincia a evitare casa Beckham, forse a causa di Kim o, come qualcuno insinua, per staccarsi un po’ da quella famiglia così “cannibalizzante” e Brooklyn come tutti i mariti innamorati e anche un po’ accecati, che fa? Ovviamente la segue. Il risultato è che la coppia è l’unica inspiegabilmente assente a due eventi importantissimi; i 51 anni di Victoria (17 aprile) e soprattutto i 50 di David (2 maggio) celebrati con non una ma ben tre feste, da Londra a Miami.

Fonte: Getty Images

Nessuna foto social insieme, nessun augurio. I giornali inglesi ci sguazzano, quelli esteri ci vanno a ruota e intanto Brooklyn e Nicola stringono i rapporti con le altre due pecore nere inglesi, Harry e Meghan. “Un quartetto di ingrati”, tuonano in patria, mentre David e Victoria si leccano le ferite e cercano di riparare i cocci e risistemare con lo scotch la foto di famiglia perfetta. E noi non possiamo che pensare, che, come diceva il grande Totò nella livella, di fronte non solo alla morte ma anche alle dinamiche famigliari siamo tutti uguali, nobili e poveracci, vip e nip, star e gente comune. E anche queste famiglie così perfette e patinate, di fronte alla prima crepa interna, crollano inesorabilmente. Solo che nel loro caso la caduta, arrivando da una altezza maggiore, fa ancora più rumore.