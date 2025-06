“Quei tirchi dei Beckham”, l’accusa dei consuoceri Peltz: la faida continua

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Getty Images I Beckham insieme alla presentazione della serie Netflix "Netflix 'Beckham' a ottobre 2023

“La ricchezza non fa la gentilezza”, si dice. E mai detto ben si adatta alla faida che sta travolgendo e dilaniando una delle famiglie più amate e famose del Regno Unito, dopo i reali: i Beckham. Visto che le accuse che stanno rivolgendo loro la famiglia – ancor più ricca, quantomeno per lignaggio – della nuora Nicole non vanno tanto per il sottile: “Sono dei tirchi pazzeschi, non hanno nemmeno aiutato la coppia a compare la casetta hollywoodiana da 11 milioni di sterline (circa 12 mln di euro)” . Ma andiamo con ordine e ripercorriamo la vicenda, che forse alla fine farà vedere sotto una luce diversa, e rivalutare. anche quella seccona di Victoria.

Preambolo: il figlio maggiore, da sempre cocco di mamma, sposato alla miliardaria Nicole Peltz, da mesi si è allontanato dalla famiglia: non ha partecipato ai festeggiamenti per i 50 anni di papà David (cinque feste a Miami, Londra, Parigi, nelle Cotswolds e a una battuta di pesca per ragazzi in Scozia), non ha fatto pubbliche congratulazioni per il titolo acquisito di Sir dal padre, non ha pubblicato post per la festa del papà e, udite udite, frequenterebbe con la moglie le altre due pecore nere dell’Inghilterra, quei Meghan ed Henry che vivono in esilio negli Usa. Il motivo: gli attriti nati tra la moglie e i suoi genitori. Che fino a poco prima erano idilliaci, con suocera Vic che postava foto insieme a Nicole, lei sempre presente alle riunioni famigliari, a Natali, Pasque e compleanni. Poi più nulla.

Prima si era detto che la causa iniziale fosse stata la poca simpatia tra Nicole, prima nuora della famiglia, e la fidanzata di Romeo, Kim Turnbull, nuora-ultima-arrivata non ché ex di Brooklyn. Si sa, non solo i galli, ma anche troppe galline nel pollaio non possono stare. In realtà Kim, già passata al ruolo di ex, ha spiegato di non essere mai stata fidanzata di Brooklyn e di non essere stata causa della rottura famigliare. i motivi sono più profondi e, come sempre in qualsiasi grande faida famigliare, di natura economica.

Il loro figlio maggiore si è trasferito in una villa hollywoodiana da oltre 12 milioni di dollari con la moglie, ma è emerso che è Nicole la principale proprietaria della casa. E la sua famiglia sarebbe furiosa perché i Beckham non hanno contribuito economicamente.

La famiglia di Nicola Peltz ha accusato David e Victoria di essere “tirchi” per non aver provveduto adeguatamente al figlio Brooklyn. Insomma il denaro, proprio come dice il proverbio, è la radice di tutti i mali.

Secondo il The Sun, in realtà David e Victoria temono che Brooklyn sia rimasto “intrappolato” da questo accordo, insieme al presunto accordo prematrimoniale della coppia, stipulato per proteggere l’enorme tesoro della famiglia Peltz. Il padre di Nicola, Nelson, ha un patrimonio netto di 1,6 miliardi di dollari.

Un fonte vicina alla coppia li difende: David e Victoria sono due ragazzi della classe operaia che hanno costruito la loro ricchezza senza dimenticare le origini. Ecco perché, per educazione e per rispetto dei soldi, quando si è trattato di comprare questa casa, ovviamente non hanno voluto dare al figlio milioni di dollari: che messaggio avrebbero trasmesso?

L’insider ha aggiunto che David e Victoria non hanno intenzione di viziare “inutilmente” i loro figli e hanno insegnato loro il valore del denaro. Un amico della coppia ha insistito sul fatto che David e Victoria sosterranno “sempre” Brooklyn, se ne avrà bisogno. Lo hanno aiutato regolarmente quando ha iniziato a vivere da solo, ma non lo vizieranno mai.

Dall’altra parte, Nelson Peltz e sua moglie Claudia considerano Nicola la pupilla dei loro occhi e vogliono assicurarsi che non abbia mai difficoltà finanziarie. Si pensa che la loro nuova casa sia stata pagata in gran parte con i soldi del suo fondo fiduciario, ma in quanto creatore del fondo, Nelson avrebbe firmato lo svincolo del denaro, e la coppia avrebbe anche utilizzato i propri risparmi per acquistare la proprietà.

I Peltz ci vanno giù duro e affermano anche che i Beckham avrebbero tagliato i fondi ai figli al compimento dei 18 anni, accusa che probabilmente farà infuriare la coppia.

Un’altra fonte vicina ai Beckham ha dichiarato al Mirror: “È deludente, e francamente assurdo, che qualcuno abbia cercato di trasformare il matrimonio tra Nicola e Brooklyn, e questa tappa fondamentale dell’acquisizione di una casa, in qualcosa di tossico e malato, in grado di distruggere una famiglia”.

Nel frattempo papà David ha condiviso una foto di Victoria e dei loro quattro figli: Brooklyn, 26 anni, Romeo, 22 anni, Cruz, 20 anni, e Harper, 13 anni, che ridono insieme e scritto su Instagram: “Ci sarò sempre, qualunque cosa accada”. Sottotitolo: alla faccia dei Peltz.